İsrail’in ezanı yasaklama gayretlerine büyük tepki: Filistin’de ezan yasaklanamaz

İsrail’in ezanı susturmaya yönelik adımları Filistin’de “dini savaş” olarak yorumlanırken, girişimin Müslümanların ibadet hakkına yönelik açık bir müdahale olduğu belirtildi.

İşgalci İsrail’in ezanı yasaklamaya yönelik adımları Filistin’de tepkiyle karşılandı. İsrail’de camilerden hoparlörle ezan okunmasını hedef alan yasa tasarısının yeniden gündeme taşınması üzerine Filistinli yetkililer, bunun İslâm’ın mukaddesatına karşı “dinî savaş” anlamına geldiğini vurguladı.

“Dinî savaş” ilanı anlamına geliyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Din İşlerinden Sorumlu Başdanışmanı Şeyh Mahmud el-Hebbaş, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in partisi Yahudî Gücü’nün 1948’te işgal edilen Filistin topraklarında camilerden ezanın hoparlörle okunmasını yasaklayan yasa tasarısının Yasama İşleri Komisyonu tarafından onaylanmasının ardından yazılı açıklama yaptı. İsrail’in Kudüs ve 1948 topraklarında ezanı yasaklama girişimlerinin Müslümanlara, İslâmiyet’e ve ibadet hürriyetine yapılmış doğrudan bir saldırı olduğunu belirten Hebbaş, bunun İslâm’ın mübarek mekanlarına karşı dinî bir savaş ilanı olduğunu vurguladı.

Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri de İsrail’de ezanın kısıtlanmasını öngören yasa tasarısının tehlikelerine karşı uyarıda bulunarak, ezanın bir İslâm şiarı ve ibadeti olduğunu, işgal makamlarının buna müdahale etme hakkının bulunmadığını belirtti.

Nefretin bir yansıması

Hebbaş, ezana yönelik saldırının, İsrail’in, Filistin halkına ve İslâmiyet ile Hristiyanlığın mukaddes değerlerine karşı izlediği politikaya yön veren nefret ve aşırıcılık halinin bir yansıması olduğunun altını çizdi. İsrail’in camilere ve dini ritüellere yönelik saldırısının, uluslararası kanunlarla güvence altına alınan ibadet hürriyetinin ihlali olduğunu kaydeden Hebbaş, ezanı yasaklama girişimlerinin “Filistin halkının ulusal ve dinî kimliğini yok etmeyi ve topraklarıyla bağını koparmayı” başaramayacağını ifade etti.

“Ezan İslam’ın şiarıdır”

Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri de İsrail’de ezanın kısıtlanmasını öngören yasa tasarısının tehlikelerine karşı uyarıda bulunarak, ezanın bir İslâm şiarı ve ibadeti olduğunu, işgal makamlarının buna müdahale etme hakkının bulunmadığını belirtti. Kudüs İslâm Yüksek Heyeti Genel Kurulu Başkanı da olan Sabri, yaptığı yazılı açıklamada, ezanın engellenmesi veya sesinin kısılmasına yönelik daha önceki girişimlerin başarısız olduğunu, konunun yeniden gündeme getirildiğini ifade etti. İsrail’in ezan sesini “gürültü” olarak nitelendirmesine tepki gösteren Sabri, “Asıl gürültü ve patırtı; uçaklardan, tanklardan, buldozerlerden ve bombalardan oluşan savaş araçlarından gelmektedir” ifadelerini kullandı.