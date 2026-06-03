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3 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

2026-MEB Akademi Giriş Sınavı 26 Temmuz'a ertelendi

03 Haziran 2026, Çarşamba 10:28
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, "12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026-MEB AGS'nin AGS ve ÖABT oturumları, Ankara'da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir." açıklamasında bulundu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB AGS) kapsamındaki Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla 26 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026-MEB AGS'nin AGS ve ÖABT oturumları Ankara'da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir. Adaylarımızın bilgisine sunar, başarılar dilerim."

AA

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