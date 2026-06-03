Bu yazın gözde rotaları

Yaz tatili yaklaşırken Sapanca, Amasra ve Safranbolu en çok tercih edilen rotalar arasında yer aldı. Bölgedeki tesislerde doluluk oranları şimdiden yüzde 100’e ulaştı.

Yaz sezonunun açılması ve uzun yaz tatili döneminin yaklaşmasıyla birlikte, Türkiye’nin en popüler alternatif tatil rotalarında büyük bir yoğunluk başladı. Özellikle doğa ve tarihle iç içe bir yaz dönemi geçirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Sakarya’nın Sapanca ilçesi, Bartın’ın Karadeniz esintili tarihî liman şehri Amasra ve Karabük’ün UNESCO koruması altındaki etkileyici Safranbolu ilçesi, şimdiden sezonun en yüksek talep gören noktaları haline geldi. Yaz boyunca yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaya hazırlanan bu üç popüler bölgedeki konaklama tesisleri, tatilcilerin yoğun ilgisiyle yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Haber Merkezi

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