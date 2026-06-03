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3 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

İspanya'da aşırı sıcaklar sebebiyle 101 kişi öldü

03 Haziran 2026, Çarşamba 17:47
İspanya'da mayıs ayında yaşanan ve erken geldiği belirtilen sıcak hava dalgasının, 101 kişinin ölümüne sebep olduğu bildirildi.

İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, bu sene aşırı sıcaklıkların sağlık üzerindeki etkilerine karşı önleyici tedbirlerin yer aldığı ulusal planın sunumunda konuştu.

Mayıs ayında hava sıcaklıklarının, ortalama sıcaklıkların 10 ila 15 derece üzerinde seyrettiğini belirten Garcia, 101 kişinin aşırı sıcakların sebep olduğu veya tetiklediği sağlık sorunları sebebiyle öldüğünü söyledi.

Garcia, "İspanyolları oldukça sıcak bir yazın beklediği" uyarısında bulunarak "Sorun, artık sadece daha sıcak olması değil, sıcak havanın her yıl daha erken gelmesi ve vücutlarımızın buna alışamaması. Fizyolojik adaptasyon ile ilgili riskler konusunda farkındalık eksikliği var." ifadelerini kullandı.

Aşırı sıcaklar hastaneye yatışları yüzde 10, iş kazalarını yüzde 17 artırdı

Sağlık ve İklim Değişikliği Direktörü Hector Tejero da İspanya'da aşırı sıcaklardan kaynaklanan ölümlerin çoğunlukla Bask, Asturias ve Galiçya'daki yaşlı kadınlar arasında görüldüğünü, bunun sebebinin, bu kişilerin sıcağa daha zor uyum sağlamaları olduğuna işaret etti.

Tejero, aşırı sıcakların hastaneye yatışları yüzde 10, iş kazalarını yüzde 17 artırdığını aktardı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, mayısta 101 kişinin ölümü, son 10 yılda sıcaklardan kaynaklanan aylık ortalama ölüm sayısının 3,6 katı olarak kayıtlara girdi.

İstatistiklere göre, İspanya'da 2022'de 4 bin 813, 2023'te 3 bin 9, 2024'te 2 bin 12 ve 2025'te 3 bin 832 kişi, aşırı sıcaklık sebebiyle öldü.

Aşırı sıcağa bağlı ölümlerde 2015-2025 dönemindeki toplam rakam, 27 bin 564 olarak duyuruldu.

AA

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