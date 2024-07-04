Beryl Kasırgası sebebiyle Venezuela'da 3 kişi öldü

Venezuela'da, Atlantik Okyanusu'nda oluşan Beryl Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

Devlet kanalı VTV'deki haberde, Beryl Kasırgası'nın Venezuela'nın kuzeydoğusunu vurması sonucu 3 kişinin öldüğü, birçok bölgenin de elektriksiz kaldığı bildirildi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro da basına yaptığı açıklamada, Sucre eyaletinde kasırga nedeniyle 400 evin tamamen yıkıldığını, 8 bin evin ise kısmen etkilendiğini duyurdu.

Sucre'de 4 kişinin kayıp olduğunu dile getiren Maduro, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini ve kasırgadan etkilenenlere su, gıda ve ilaç ulaştırıldığını belirtti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinin yayımladığı son rapora göre, "kategori 4"e düşen Beryl Kasırgası, Karayip Denizi boyunca kuzeybatı yönünde ilerlemeye devam edecek.

Kolombiya'da şiddetli yağış bekleniyor

Öte yandan Kolombiyalı yetkililerin yaptığı açıklamada da Beryl Kasırgası'nın Magdalena, Cesar ve La Guajira yönetim merkezlerinde orta şiddette yağış ve kuvvetli rüzgara yol açmasının beklendiği bildirildi.

Meksika'da ise Yucatan Yarımadası'nı vurması öngörülen Beryl Kasırgası öncesi 8 bin 500 asker arama kurtarma çalışmalarına destek için görevlendirildi.

Kasırga nedeniyle deniz kaplumbağası yumurtaları tahliye edildi

Atlantik Okyanusu'nda oluşan ve Karayipleri vuran "Kategori 4" şiddetindeki Beryl Kasırgası'nın, Cancun'un güneyine de ulaşması bekleniyor.

Cancun Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kasırga nedeniyle deniz kaplumbağalarının yumurtalarını denize sürüklemesinin önüne geçmek amacıyla yumurtaların tahliye edilmesi kararı alındı.

Bu kapsamda Belediye çalışanları da sahilde kuma gömülü 93 yuvadan 10 bini aşkın yumurtayı çıkararak, gerekli şartların sağlandığı "güvenli bir yere" taşıdı.

Deniz kaplumbağaları, yumurtalarını sahillerdeki kuma gömüyor. Uygun sıcaklıkta gelişimini tamamlayan yavrular, yumurtalarından çıkarak denize dönüyor.

Ülkedeki balıkçı köyü Punta Allen'da da güvenlik güçleri de 700 kişiyi bölgeden tahliye etti.

Jamaika'da kasırganın etkisi sürüyor

Jamaika Meteoroloji Ofisinin X sosyal medya platformundan hesabından yapılan açıklamada, ülkede kasırga uyarısının kalktığı fakat şiddetli yağışlar, ani sel gibi etkilerinin devam edebileceği uyarısı yapıldı.

Başbakan Andrew Holness, X'ten yaptığı açıklamada Beryl Kasırgası'nın olumsuz etkilerinin sürdüğünü belirterek, vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla yerel saatle 23.00'te başlayarak 06.00'da sona ermesi beklenen sokağa çıkma yasağı uygulanacağını kaydetti.