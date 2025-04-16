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16 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Beyaz Saray: İran'ın nükleer programa sahip olduğunu görmek istemiyoruz

16 Nisan 2025, Çarşamba 07:39
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD ile İran arasındaki doğrudan müzakerelere ilişkin değerlendirmeler yaptı.

ABD'li sözcü, Başkan Trump'ın, İran'ın nükleer programının sınırlandırılmasını mı yoksa tamamen ortadan kaldırılmasını mı amaçladığına ilişkin soruya yanıt verirken, "Başkan Trump, İran'ın nükleer programa sahip olduğunu görmek istemiyor, İran'ın nükleer silah elde etmesini istemiyor. Bu konuda kendisi çok net." ifadelerini kullandı.

 

İran'a yönelik "maksimum baskı" politikasının devam ettiğini kaydeden Leavitt, Trump'ın İran'la diyaloga açık olduğunu, ancak Tahran'ın asla nükleer silah elde edemeyeceği konusunda da net olduğunu vurguladı.

Trump, Umman Sultanı bin Tarık ile görüştü

Öte yandan Beyaz Saray sözcüsü, Trump'ın sabah saatlerinde Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştüğünü ve İran'la müzakereler konusunu ele aldığını duyurdu.

Leavitt, görüşmeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Başkan Trump, bugün İran'la müzakerelerin yapılmasına yardımcı olan Umman Sultanı ile görüştü ve İran'ın nükleer programını müzakereler yoluyla sona erdirmesi gerektiğini vurguladı. İki lider ayrıca ABD'nin Husilere yönelik devam eden operasyonlarını ele aldı."

Leavitt ayrıca, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un cumartesi günü İran'la görüşmelere devam edeceğini ve müzakere süreci sürdüğü için şu anda daha fazla detaya giremeyeceğini söyledi.

Umman'dan Trump-bin Tarık görüşmesine ilişkin açıklama

Diğer yandan Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Trump, Umman ile ABD arasındaki ikili ilişkilere verdiği önemi vurgulayarak, iki dost ülke arasındaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayrıca, Umman'ın, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerdeki çabalarını takdir eden Trump, bu sürecin istenen sonuçlara ulaşması için müzakerelere verilen desteğin artırılmasının yollarını da ele aldı.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti. İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Görüşmeler sonucunda hem İran hem de ABD tarafı müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıklamıştı. Taraflar, 19 Nisan'da yeniden bir araya geleceğini duyurmuştu.

ABD basını, ikinci tur müzakerelerin İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını yazmış ancak İran tarafı istişareler sonucunda müzakerelerin yeniden Umman'da yapılmasının kararlaştırıldığını duyurmuştu.

AA

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