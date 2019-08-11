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11 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

Beyaz Saray önünde Keşmir protestosu

11 Ağustos 2019, Pazar 19:30
Beyaz Saray önünde toplanan ABD’de yaşayan Keşmirli bir grup, Hindistan’ın Keşmir’e yönelik politikalarını protesto etti.

“Dünya Keşmir Farkındalık Forumu” tarafından ABD’nin başkenti Washington’da protesto düzenlendi. Hindistan’ın Keşmir’e yönelik politikalarını eleştiren kalabalık grup, uluslararası kamuoyunun Keşmir konusuna daha duyarlı olmasını talep etti. Ellerinde, “Hindistan ordusu Keşmir’den ayrılsın”, “Keşmir için adalet”, “Keşmirliler kendi geleceklerini belirleme hakkı istiyor” ve “Keşmir sorununu çözme zamanı” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Hindistan yönetimini politikalarından vazgeçmeye davet etti. Göstericiler ayrıca, Keşmir konusunda arabuluculuk yapabileceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump’a da seslenerek, “Keşmir konusunda adım atma” çağrısında bulundu. 

AA

Etiketler: yemen, beyaz saray
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