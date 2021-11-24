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24 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Beyazlara ırkçılıktan tazminat cezası

24 Kasım 2021, Çarşamba 18:52
ABD’DEKİ IRKÇILIK DÂVÂSINDA BEYAZ MİLLİYETÇİLERE 25 MİLYON DOLAR TAZMİNAT CEZASI VERİLDİ.

ABD’nin Virginia eyaletinde 2017’de yapılan bir mitingde yaşanan ölümcül şiddet olaylarıyla ilgili suçlanan beyaz üstünlükçü grup 25 milyon dolar tazminatla cezalandırıldı. ABD Bölge Mahkemesi, Charlottesville’de 4 yıl önce gerçekleşen Unite the Right (Sağı birleştir) mitinginde, beyaz ırkçı gruplar ve liderlerinin işledikleri ölümcül suçlar sebebiyle 25 milyon dolar tazminat ödemelerine karar verdi.  Mahkeme jürisi, gösteriler sırasında fizikî veya duygusal yara alan dokuz kişi tarafından açılan ve yaklaşık bir ay süren dâvâda beyaz üstünlükçülere yönlendirilen altı suçlamanın dördünü haklı buldu. Arabasıyla bir kadın göstericiyi ezerek ölümüne sebep olan James Alex Fields Jr, cinayet ve nefret suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.    

Trump kınamamıştı

Yüzlerce beyaz Amerikalıdan oluşan grup, 11-12 Ağustos 2017’de Charlottesville’deki şehir meydanından Konfederasyon Generali Robert E. Lee’nin heykelini kaldırma planlarını protesto etmişti. Beyaz milliyetçilerin “Yahudiler bizim yerimize geçmeyecek” sloganları atarak yürüdüğü sırada, “Adolf Hitler’in bariz bir hayranı” olan James Alex Fields Jr, arabasını karşı protestocuların üzerine sürerek bir kadını öldürmüş ve onlarcasını yaralamıştı. Dönemin Başkanı Donald Trump, “Her iki tarafta da çok iyi insanlar var.” diyerek beyaz milliyetçileri doğrudan kınamayı reddetmişti.

AA

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