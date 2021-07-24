Biden, Afgan mülteciler için 100 milyon dolarlık acil fona onay verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki gelişmelerin mültecilerle ilgili yol açabileceği olası acil ihtiyaçlar için 100 milyon dolar acil fon ayrılmasını onayladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, fonun Afgan mültecilerin iltica işlemleri için de kullanılacağını açıkladı. Biden ayrıca, aynı ihtiyaçları karşılamak için Amerikan Amerikan devlet kurumlarının envanterinden 200 milyon dolarlık malzeme kullanılmasına ve hizmet sunulmasına onay verdi.

ABD, Washington adına çalıştığından dolayı Taliban'ın hedefinde olup özel sığınma başvurusunda (SIV) bulunan Afgan'ı ülkesinden tahliye etmeye hazırlanıyor.

İlk kafilenin aileleri ile birlikte bu ayın sonunda Virginia'daki Fort Lee askeri üssüne ulaştırılması ve vize işlemleri sonuçlanana kadar geçici olarak burada kalmaları planlanıyor. Pentagon, askeri üssün 2 bin 500 civarında mülteciyi ağırlayabileceğini açıklamıştı. Washington yönetiminin, SIV başvurusunda bulunanların barınma ihtiyaçları için ülke içinde ve dışındaki sığınma merkezlerini gözden geçirdiği de belirtildi.

Özel Göçmen Vizesi (SIV), ABD'nin 2001 yılındaki işgalinin ardından Afganistan'da Amerikan hükümeti adına tercümanlık gibi görevlerde bulunan Afganlara veriliyor.

Reuters'ın haberine göre şu an ABD makamları 18 bin kadar başvuruyu inceliyor.