Herzog'dan Netanyahu'ya uyarı: "Batı Şeria'da iç savaş yaklaşıyor!"

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başbakan Netanyahu ve üst düzey yetkililere gönderdiği mektupta, Batı Şeria'da tırmanan Yahudi yerleşimci şiddetinin ülkeyi felakete sürüklediğini belirterek "yaklaşan bir iç savaş" uyarısında bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog; Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya gönderdiği resmi mektuplarla işgal altındaki Batı Şeria'da durumun kontrolden çıkmak üzere olduğunu belirtti. Herzog, bölgedeki gerilimin ülkeyi bir iç savaşa ve felakete sürükleyebileceği konusunda en üst düzeyde uyarıda bulundu.

Kanal 12'nin haberine göre, Herzog bu mektupları Batı Şeria'daki asker ve polislerle yaptığı kritik görüşmelerin ardından kaleme aldı.

"Askerler etik ve operasyonel ikilemler yaşıyor"

Cumhurbaşkanı Herzog, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan şiddet eylemlerini ve "ulusalcı terörizmi" doğrudan hedef aldı. Dini metinlerden de alıntılar yaptığı mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Askerler kendilerini, iç savaşa yol açabilecek etik ve operasyonel ikilemlerle karşı karşıya buluyorlar."

"Bu hukuksuzluk bir ahlaki yüz karasıdır"

Gelişmeleri "patlamaya hazır bir bomba" olarak nitelendiren Herzog, Yahudi milliyetçiliğinin uyguladığı şiddeti "organize suç faaliyeti" ve "İsrail'in üzerinde bir leke" olarak tanımlayarak bu hukuksuzluğun derhal durdurulması çağrısı yaptı. Bölgedeki zeytin hasadı dönemi ile ABD, İsrail ve Filistin'deki seçim süreçlerinin çatışma riskini daha da tetiklediğini vurguladı.

Batı Şeria'da gerilim neden tırmanıyor?

Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskı, gözaltı ve yerleşimci saldırılarında ciddi bir artış yaşanıyor. Bölgede;

Filistinlilere ait ev, cami ve araçların kundaklanması,

Tarım arazilerinin tahrip edilerek çiftçilerin topraklarına erişiminin engellenmesi,

Uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen yerleşim birimlerinin zorla genişletilmesi gibi ihlaller tırmanmaya devam ediyor.

Bölgedeki nüfus dengesi ne durumda?

Sivil toplum kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi) ve Filistin resmi istatistiklerine göre, Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken; 141 yasa dışı yerleşim birimi ile 224 kaçak noktada yaşayan İsrailli nüfusu 500 bini aşmış durumda. Doğu Kudüs de dahil edildiğinde bu sayı 750 bine yaklaşıyor. Uluslararası hukuk, İsrail'in işgal ettiği bu topraklara nüfus nakletmesini yasa dışı kabul ediyor.