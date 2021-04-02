Biden Filistin’e yardımları arttırdı

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, eski Başkan Donald Trump döneminde kesilen Filistin fonlarını “sessiz” bir şekilde yaklaşık 100 milyon dolar artırdığı öne sürüldü.

Associated Press’in (AP) Kongre belgelerine dayandırdığı haberine göre, Başkan Biden, Filistin’e yönelik fonları kesen Trump’ın politikasında değişikliğine gitti. Biden yönetiminin “sessizce” Filistin’e yönelik yardımları arttırdığı belirtildi. Yönetimin, 25 Mart’ta Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinlilere Kovid-19 ile mücadele için 15 milyon dolar yardım açıkladığının anımsatıldığı haberde, Biden yönetiminin bundan bir gün sonra da Kongreye gizli bir bildirim yaparak, Filistinlilere yönelik 75 milyon dolar ekonomik destek yaptığı kaydedildi. Haberde, 75 milyon dolarlık yardım paketinin kamuoyuna açıklanmadığı vurgulandı. Biden yönetiminin, “Trump döneminde kaybedilen güven ve iyi niyetin yeniden kazanılması çabası” olarak bu yardımı yaptığı vurgulandı. Haberde, Biden yönetiminin, Trump döneminde İsrail ile ilişkilerde yakalanan ivmeyi de sürdürmek istediği kaydedildi.

***

Avrupa’yı İsrail’e baskı yapmaya çağırdı

Bu arada, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin’deki milletvekili ve devlet başkanlığı seçimlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te de gerçekleştirilmesine izin vermesi için Avrupa’ya İsrail’e baskı yapma çağrısında bulundu. Başbakan Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin diplomatlarıyla bir araya geldi. Görüşmede Iştiyye, Doğu Kudüs’ün Filistin’deki seçimlere mutlaka dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Başbakan Iştiyye, seçimlerin ayrılıkları sonlandırma ve demokrasiyi yenilemenin kapısı olduğunu ifade ederek, Avrupa’dan Doğu Kudüs’te ikamet eden Filistinlilerin seçimlere katılmasına izin vermesi için İsrail’e baskı yapmasını istedi. Filistin’de 22 Mayıs’ta milletvekili, 31 Temmuz’da da devlet başkanlığı seçimleri yapılacak.