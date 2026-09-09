İnsanca, Müslümanca ve hür yaşamak istiyoruz!

100 senedir süregelen ‘hidayet - dalalet’ mücadelelerini gözümüzün önüne getirdiğimizde ‘Artık düşman, gövdenin içine girmiş.’ diyebilir miyiz?

Genç Yorum Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

Bizim Aile Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

Köprü Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

Can Kardeş Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız



İSTANBUL - EKREM DONBALOĞLU

Bu cümleyi bir yerlerden hatırlıyor gibiyiz, değil mi? Zihnimizin tozlu raflarından kopup gelen bir söz. Bundan 30 sene öncesinden...

30 senede, birkaç 30 senelik inkılapların bir getirisi de belki Müslümanca yaşamanın, kimsenin zoruna gitmeyecek olması oldu.

Üniversitelerin önündeki sessiz bekleyişler netice verdi. Dönemin çirkin ikiyüzlülüğü, bugünün ideoloji spektrumunda, her skala için izzetli bir duruş olarak yerini aldı. Kendini kabul ettirdi.

O dönemin bedelini ödeyenler; soğuk ikna odaları yerine tabelasıyla, halısıyla bir mescidi tebdil edip gelecek nesillere tevdi ve vedia etmeyi başarmışlarken aktüel gençlik olarak elimize meccanen geçen bu emanetlere sahip çıkabildik mi?

100 senedir süregelen ‘hidayet - dalalet’ mücadelelerini gözümüzün önüne getirdiğimizde ‘Artık düşman, gövdenin içine girmiş.’ diyebilir miyiz?

Dijitalleşen dünyamızda, bu sorunun cevabını Genç Yorum ekibi şu şekilde ele aldı:

• Ahmet Dursun, “Dijital kürsülerin Müslümancası” yazısında; dijitalleşmenin, geleneksel medyanın yerini aldığına dikkat çekip ‘günün 7.6 saatini, hayatın 20 senesini’ ekran başında geçirdiğimizden hareketle, sosyal medya mecralarının insanın kemalatına hizmet etmesi gerekliliğinin altını çiziyor.

• Muhammed Said Çatalkaya, “Söylem kimin elinde?” diyerek zehirli üflemelere kulak kapatıyor. Kendinden iktibasla: “Hakikatin sesi gürdür; ekstra bir bağırışa veya münakaşa diline ihtiyacı olmamalıdır.”

• “Çıkar kimliğini!” yazımız Bilal Bozkurt’tan. Yeme içme faaliyetimizin, bedenimizin yapı taşlarını etkilediği misüllü; ‘internet surflerimizin’ de dijital kimliğimizi şekillendirdiğine odaklanan bir metin.

• Yusuf Adem’in kaleminden “Dijital kürsüler, müsbet örnekler” ise müşahhas tavsiyelerle bizlere, alternatif rotalar çiziyor.

• Abdülkadir Sinoğlu ise sosyolojik bir ikileme dikkat çeken “Görünüyorum o halde varım” yazısında, kitlelere ulaşırken hamiyetin incitilmesi hakikatine dikkat çekiyor.

• Genç Gündem’de Ayşenur Sözeri, neokolonyolizmin çarklarında ezilen dezavantajlı gruplara değinip yazısında; mezkur ayetin, teyit mekanizmasından haber veriyor.

• Şebnem Zengin ise bu ay, 1 tane mi 1000 tane mi olduğu meçhul olan bir meyve üzerine derinlemesine bir yolculuğa çıkıyor ve sizleri de bekliyor.

• Anlamlı Yorum’da Ersin Acar hakikatin ışığında İhlas Risalesi’ne dikkat çekiyor.

• Keçelinin Kitaplığı’nın konuğu bu sayıda Forrest Carter’dan “Küçük Ağaç’ın Eğitimi.” Abdullah Özgün’ün altını çizdikleriyle sizlerle...

• Gezi Yorum’da bu ay; Bosna Hersek’te, Neretva kıyısındayız. Feyza Şentürk, Mostar’ın kapılarını 5 başlıkta bizlere açıyor.

• Şiir mi dediniz? “Mürekkebin sesi” M. Emin Cevheri’den, “Hâlden hâle” Seyfullah Gümüştekin’den.

• Genç Yorum’un klasiklerini saymaya geldiysek iyi, sizleri daha fazla girizgahla sıkmak istemeyiz zira: Haber Yorum Ömer Şenöz’ün harika derlemesiyle, Fikir Bahçesi Sedanur Kılıç’tan yoğun çabalarla, Keyf’ince Lügat ve Zihnin Çarkları; Ali Hakkoymaz ve Caner Kut’tan her zamanki gibi ve gözümüzün nuru Foto Yorum ise sizlerden gelen fotolarla Erhan Akkaya’dan. Ha tabi açıktıysanız Asya Mutfağı Esintileri’nden 비빔밥 verelim, Halenur Kurun’un tarifiyle.

Yıllar her ne kadar ocak ayında başlayıp bitse de -bilen bilir- hayat, eylülde başlar. Kampüsler, otobüsler, otogarlar ve dershaneler... Eylül’de canlanır, kıpırdanır. Bu harekete bir şehadet de elbette Genç Yaklaşım’dan Genç Yorum’a işbu dergimiz. Editör sayfasında, Dr. Mustafa Gönüllü’nün değindiği gibi, “Bu silah hiç susmamalı!”.