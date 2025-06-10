Binlerce aktivist, "Küresel Gazze Yürüyüşü" için Kahire'de toplanıyor

Gazze'deki Filistin halkıyla dayanışma göstermek için gelecek hafta Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında barışçıl bir gösteri düzenlemeyi planlayan yüzlerce uluslararası aktivist, "Küresel Gazze Yürüyüşü" için Mısır'ın başkenti Kahire'de buluşacak.

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Sivil toplum kuruluşları, diplomatlar ve insani yardım kuruluşlarıyla koordinasyon halinde 32 ülkeden binlerce aktivist, 15 Haziran'da Refah Sınır Kapısı'nda gösteri yapmayı planlıyor.

Aktivistler, 12 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmayı, ertesi gün Gazze sınırındaki Ariş kentine gitmeyi ve buradan da 3 gün sürecek 50 kilometrelik bir yürüyüşle Refah Sınır Kapısı'na ulaşmayı hedefliyor.

Gösteriyi organize eden ana koalisyon, Filistin davasına verilen desteğin uluslararası alanda giderek güçlendiğini belirterek, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'nın birçok ülkesi ile Arap ve Asya ülkelerinde temsilcilerinin bulunduğunu aktardı.

Filistin'in Zaferi ve Gazze'ye Yardım için Cezayir Girişimi Başkanı Yahya Sari, yaptığı açıklamada, "Kararlılık Kafilesi" isimli konvoylarının Tunus'a doğru yola çıktığını, burada Tunus konvoyuna katıldıktan sonra Libya'ya ve ardından Mısır'a geçeceğini bildirdi.

Cezayir Müslüman Alimler Cemiyetinin önde gelen üyelerinden Sari, konvoyun insani bir nitelik taşıdığını ve dünyanın özgür insanlarıyla birlikte Gazze halkına yönelik acımasız ablukanın sona ermesini talep etmek için sesini yükselttiğini belirtti.

Sari, ülkesinin Filistin'i destekleyen duruşuna işaret ederek, "Konvoy, Gazze halkına karşı işlenen suçları reddetmek amacıyla kara, deniz ve havadan başlatılan uluslararası insani yardım hareketine katılıyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Filistin halkına seslenen Sari, "Onlara yalnız olmadıklarını söylüyoruz. Acınızda ve sıkıntınızda sizinle birlikteyiz. Sesinizi dünyada duyurmak için yapabildiğimiz şey budur." açıklamasında bulundu.

Fas'tan "Filistin için Ulusal Eylem Grubu" isimli sivil toplum kuruluşu koordinatörü Abdulhafiz es-Sariti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Küresel Gazze Yürüyüşü için Fas'tan Mısır'a havayoluyla ulaşacaklarını ve Kahire'den Refah Sınır Kapısı'na geçeceklerini söyledi.

Sariti, Fas halkının İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlatmasının ardından sokak gösterileri düzenlediğine vurgu yaparak, Gazzelilere destek olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Yürüyüşü düzenleyen organizasyon yetkilileriyle gerekli koordinasyonun sağlandığını belirten Sariti, "Filistin halkı ABD bombaları ve silahlarıyla soykırıma uğruyor, kıtlığa ve hastalığa yol açan boğucu bir abluka altında. Bu eşi benzeri görülmemiş bir suçtur." dedi.

Sariti, uluslararası topluma, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımını durdurmak ve Gazze'ye yardımların ulaşmasını sağlamak için acilen harekete geçme" çağrısı yaptı.

Haaretz gazetesinin haberinde de Gazze Şeridi'ne girmek gibi bir amaçları olmadığına işaret edilen aktivistlerin sınırda bekleyecekleri ve satın aldıkları yaklaşık 300 çadırı Gazze'deki Filistinlilere bağışlayacakları belirtildi.