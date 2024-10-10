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"Bir Yahudi olarak Gazze'de bir soykırım işlendiğini haykırmak benim görevimdir''

10 Ekim 2024, Perşembe 11:06
İsrail'e silah ambargosu çağrısında bulunan Filistin destekçisi 2 eylemci, Pablo Picasso'nun "Le Maternite (Annelik)" isimli tablosunun üzerine Anadolu Ajansı foto muhabiri Ali Jadallah'ın Gazze'de çektiği anne ve çocuğunun fotoğrafını yapıştırdı.

İngiltere'de Filistin destekçisi Youth Demand grubu aktivistleri, Ulusal Galeri'de sergilenen Pablo Picasso'nun "Le Maternite (Annelik)" isimli tablosunun üzerine Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah'ın Gazze'de çektiği anne ve çocuğunun fotoğrafını yapıştırdı.

 

Youth Demand'dan yapılan açıklamada, İsrail'e silah satışlarına ambargo uygulanması talebiyle Ulusal Galeri'de eylem düzenlendiği belirtildi.

 

Açıklamada, İngiltere saatiyle 12.00'de (TSİ 14.00) Londra'daki galeride, koruyucu camın arkasında bulunan 1901 tarihli Pablo Picasso'nun "Le Maternite" tablosunun üzerine fotoğrafı yapıştıran aktivistlerin değerlendirmelerine de yer verildi.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanı Jai Halai, "Bu eylemi yapıyorum çünkü bir yıldan uzun süredir sağlık sektöründe çalışan meslektaşlarımın katledildiğini görüyoruz. Bombalarla, kurşunlarla, ekipman olmadan tedavilerle ve aç bırakılarak öldürülüyorlar." dedi.

Bir diğer aktivist Malachi Rosenfeld de "Bir Yahudi olarak Gazze'de bir soykırım işlendiğini haykırmak benim görevimdir. Soykırım, meşru müdafaa değildir. Britanya halkı olarak biz, artık yeter diyoruz." ifadesini kullandı.

 

Eyleme ilişkin Youth Demand'ın X hesabından paylaşılan görüntülerde ise Halai, "İngiltere hükümeti, soykırımda işbirlikçidir. Gazze'de çocuklar anestezi olmadan ameliyat ediliyor, kadınlar tıbbi bakım olmadan doğum yapıyor. İngiltere halkının yüzde 87'si İsrail'e silah ambargosunu destekliyor ancak hükümet hala silah satışını sürdürüyor." dedi.

Youth Demand aktivistlerinin Picasso tablosu üzerine yapıştırdığı, AA foto muhabiri Jadallah'ın Gazze'de çektiği anne ve çocuğunun fotoğrafı müze görevlileri tarafından kaldırılırken, Halai ve Rosenfeld'in eylemi sürdürmelerine de izin verilmedi.

Picasso'nun tablosunun önüne kırmızı boya döken Rosenfeld, bu eyleminin ardından "İngiltere soykırıma ortak oluyor. İngiltere'de üretilen silahlar Filistinli çocukları, annelerini ve bütün bir aileyi öldürmek için kullanılıyor. Sizin vergileriniz aileleri öldürmek için kullanılıyor. Bunun Yahudiler adına olduğunu söylüyorlar ama bunun bizimle hiçbir ilgisi yok." dedi.

Rosenfeld, özgür bir Filistin görmek istediklerini de söyledi.

AA

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  • Hüseyin İlhan

    10.10.2024 12:03:53

    Bir müslüman olarak ta ben ülke idarecilerimizin bu siyonist katillere uluslararası alanda üyeliklerinde destek vermekle başlayarak,İsrail bize,biz İsrail'e muhtacız sözüne kadar akla ziyan sözlerin ve nihayetinde bu katillere jet yakıtı,bomba mühimmatı ve dikenli teller satmaları,binlerce ton gıda maddesi ile hala petrol sevkiyatı yapmalarını,hileyi şer'iye ile cani,katile destekelrini esefle kınıyorum.Ey ehli iman bu zalim ve zalim destekçilerinin tükürün yüzlerine.

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"Bir Yahudi olarak Gazze'de bir soykırım işlendiğini haykırmak benim görevimdir''

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