Blair iş başında

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Gazze Şeridi’nde saldırılardan sonraki dönemi ve iki devletli çözümü ele aldı.

Şeyh’in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Blair ile Ürdün’ün başkenti Amman’da bir araya geldiklerini aktardı. Görüşmede, Gazze Şeridi’nin saldırılar sonrasını; “Gazze’de ertesi günün” ele alındığını kaydeden Şeyh, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırıları durdurmayı ve bölgede kalıcı barışı sağlamayı hedefleyen çabalarında başarıya ulaşması için izlenecek yolların değerlendirildiğini ifade etti. Filistin Esirler Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, salıverilecek müebbet hapis cezasına çarptırılan Filistinlilerden 143’ünün Kudüs ve Batı Şeria dışına sınır dışı edileceği kaydedildi. AA

