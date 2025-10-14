Ben Gvir yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar Dairesi'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ben Gvir bu sabah Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "İşgal yetkilileri ve aşırılık yanlısı Yahudi gruplar son zamanlarda benzeri görülmemiş, apaçık ihlaller uyguladı." ifadesine yer verildi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, Ben Gvir, baskını yoğun İsrail polisi koruması altında gerçekleştirdi.

Ben Gvir, 8 Ekim'de de Yahudilerce kutsal Sukot Bayramı (Çardaklar Bayramı) bahanesi ile Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

İhlal ve provokasyonlarını sürdürerek Mescid-i Aksa'ya polis koruması eşliğinde giren İsrailli aşırı sağcı Bakan, "Gazze'ye yönelik saldırılarda zafer ve rehinelerin geri dönmesi için dua etmek amacıyla" Aksa'ya baskın düzenlediğini ifade etmişti.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada da "İki yıl sonra zafer bizim ve buranın sahibi biziz." iddiasında bulunarak provokasyonunu sürdürmüştü.

Aşırı sağcı Bakan, birçok Arap ve İslam ülkesinden gelen şiddetli eleştirilere rağmen Aksa'nın avlularına baskınlarını sürdürüyor.

Ağustos'ta da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Ben-Gvir, avluda kalabalık bir grupla çevrili halde telefonundan "Talmud" ayini duası okurken görülmüştü.

Ben-Gvir, bakanlık görevine geldiğinden bu yana Mescid-i Aksa'ya 13 kez baskın düzenledi. Bu baskınların 10'u, Gazze Şeridi'ne yönelik Ekim 2023'te başlayan soykırımdan bu yana gerçekleşti.

Üst düzey İsrailli yetkililerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden önceden onay alındıktan sonra gerçekleştiği belirtiliyor.

Ürdün: Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskını kabul edilemez bir provokasyondur

Ürdün, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa baskınını, "kabul edilemez bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ben-Gvir ve İsrail güçlerinin korumasındaki fanatik grubun Mescid-i Aksa'ya yönelik sürdürdükleri baskınlar şiddetle kınandı.

İsraillilerin devam eden ihlallerinin, Mescid-i Aksa’daki mevcut tarihi ve hukuki statükonun açık bir ihlali olarak nitelendirildiği açıklamada, Ben-Gvir'in Aksa'ya baskını kabul edilemez bir provokasyon olarak değerlendirildi.

İsrail'in Kudüs kenti ve kentte bulunan kutsallar üzerinde herhangi bir egemenliğe sahip olmadığı vurgulanan açıklamada, "Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in düzenlediği ve İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskınların önünü açma uygulamalarını şiddetle kınıyoruz." denildi.

Aksa'ya yönelik devam eden ihlallerin istenmeyen sonuçlara yol açabileceği uyarısının yapıldığı açıklamada, Tel Aviv hükümetinin Aksa'ya yönelik baskınlara son vermesi çağrısında bulunuldu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, 144 dönümlük alanı kapsayan Mescid-i Aksa’nın yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu vurgulandı.