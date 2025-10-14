"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EKİM 2025 SALI - YIL: 56

Bediüzzaman Ankara’da yâd edilecek

14 Ekim 2025, Salı 11:14
Sebilürreşad Vakfı, Bediüzzaman'ın vefatının 65. yılı için "Said Nursî ve İslâm Milletlerinin Kardeşlik Vizyonu" başlıklı bir sempozyum düzenliyor.

Âkif’in ideali, Risale-i Nur’la tahakkuk etti

Sebilürreşad Vakfınca hazırlanan davette, vefatının 65. yılında bir hakikat arayışçısı Bediüzzaman Said Nursî’yi anmak ve anlamak amacıyla kapsamlı bir sempozyum düzenleneceği duyuruldu.

Programda, Mehmet Âkif Ersoy, Eşref Edip ve Said Nursî arasındaki tarihî dostluğun hatırlatılacağı, akademi ve düşünce dünyasından birçok ismin tebliğleriyle katkı sunacağı bildirildi.

Sebilürreşad Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre sempozyum günlerinde Nur Konağı’nda, Bediüzzaman Said Nursî’ye ait değerli evrak ve görsellerden oluşan özel bir sergi de ziyaretçilere açılacak.

İslam dünyasına birlik çağrısı

"Said Nursî ve İslâm Milletlerinin Kardeşlik Vizyonu" başlıklı sempozyum, 15–16 Ekim 2025 tarihlerinde Ankara Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Sempozyumda; gazetemiz yazarı Prof. Dr. Ahmet Battal, Prof. Dr. Ahmet Yıldız, yazar Metin Karabaşoğlu, eski milletvekili Altan Tan, Dr. Şakir Diclehan gibi çok sayıda isim tebliğ sunacak.  Sebilürreşad Vakfı, kardeşlik ve birlik vizyonuna dair bu anlamlı programa tüm basın mensuplarını ve kamuoyunu davet etti. Sempozyumla eş zamanlı olarak Sebilürreşad Dergisi’nin Ekim sayısının Said Nursî’ye ayırılacağı da vakıf tarafından duyuruldu.

İstanbul - Mehtap Yıldırım Yükselten

