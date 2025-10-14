"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EKİM 2025 SALI - YIL: 56

Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolara ihtiyaç var

14 Ekim 2025, Salı 14:49
BM Kalkınma Programı (UNDP) Filistin Özel Temsilcisi Jaco Cilliers, BM, AB ve Dünya Bankası’nın ortak yürüttüğü değerlendirmeye göre Gazze’nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolar gerektiğini açıkladı.

Cilliers, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de şok edici bir yıkımın yaşandığını belirten Cilliers, buna rağmen Gazzelilerin direncinin inanılmaz ve Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etme kararlılıklarının ise çok yüksek olduğunu söyledi.

Cilliers, UNDP olarak tüm tarafların Gazze'de varılan ateşkese saygı duyması gerektiğini vurgulayarak, bunun, Gazze'deki uzun vadeli istikrar ve toparlanma için de önemli olduğunun altını çizdi.

UNDP olarak halihazırda yaklaşık 81 bin ton moloz kaldırdıklarını aktaran Cilliers, bunun da yaklaşık 3 bin 100 kamyon dolusu moloza tekabül ettiğini dile getirdi.

Cilliers, "Enkaz kaldırma çalışmalarının büyük bir kısmı şu anda insani yardım aktörlerinin erişimini sağlamak için yapılıyor. Böylece Gazze halkına çok ihtiyaç duyulan yardım ve desteği sağlayabiliyor. Ayrıca enkazdan temizlenmesi gereken hastanelere ve diğer sosyal hizmetlere de yardımcı oluyoruz." ifadesini kullandı.

"Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolara ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor"

Gazze'de yeniden inşa çalışmalarının maliyetinin ne kadar olacağına dair bir tahminde bulunmak için BM, Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa yürütülen Geçici Hızlı Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesinin (IRDNA), Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolara ihtiyaç duyulacağını tahmin ettiğini aktaran Cilliers, "Bu, önümüzdeki 3 yılda da yaklaşık 20 milyar dolara ihtiyaç duyulacağı anlamına geliyor. Ayrıca Gazze'deki yeniden inşa ve erken iyileştirme çalışmalarını ele almak için fırsatlar sağlamak üzere çok ihtiyaç duyulan erişim için de çağrıda bulunuyoruz. Bu, restorasyon ve hasarların onarımı ile yeniden inşa çalışmalarına yardımcı olması gereken çok ihtiyaç duyulan ağır ekipmanları da içeriyor." diye konuştu.

Cilliers, Gazze'nin yeniden toparlanması için genel olarak bağışçı fonlarının yanı sıra özel sektörün de finansman sağlayabileceğini belirterek, özel sektörün, bu çalışmaları için finansmanın yaklaşık yüzde 50'sini de temin edebileceğini söyledi.

Gazze'de kaldırılmayı bekleyen enkaz miktarının 55 milyon ton civarında olduğunu vurgulayan Cilliers, bunun artmaya devam ettiğine işaret etti.

UNDP'nin her zaman Gazze'de çalışmaya, kalmaya ve hizmet vermeye devam ettiğine işaret eden Cilliers, insani yardımlar, erken iyileşme ve kalkınma dahil her alanda faaliyet gösterdiklerini bildirdi.

Cilliers, "Önümüzde uzun bir yol olduğu açık ancak BM ortakları, diğer uluslararası ve ulusal aktörlerin desteğiyle iyileştirme çalışmalarının mümkün olan en kısa sürede başlayabileceğini umuyoruz." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 233
