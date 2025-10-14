"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EKİM 2025 SALI

“Bediüzzaman bu ülkenin manevî mimarıdır”

14 Ekim 2025, Salı 12:05
Eyüp Sultan Camii’nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programında konuşan Eyüp Sultan Müftüsü Basri Bektaş, Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursî’nin bu memleketin manevî mimarlarından biri olduğunu vurguladı.

NURSEZA PARLAKOĞLU - YENİ ASYA

Yeni Asya İstanbul Okuyucuları tarafından organize edilen mevlid programında konuşan Eyüp Sultan Müftüsü Basri Bektaş, “Burada Mevlid-i Nebi okunacak. Bu memleketin manevî mimarlarından, iman davasını -hem de kor ateşi avuçta taşımaktan zor olduğu bir dönemde- anlatmış, binlerce insanın imanını korumak için uğraşmış, son devrin âlimlerinden Bediüzzaman Said Nursî’nin ve bu memlekete din-i mübin-i İslam’a hizmet etmiş bütün büyüklerimizin ruhları için okunuyor” dedi.

Âlimlerin mücadelesi, bugünün iman hürriyetinin temelidir

Bektaş, konuşmasında “Öyle zamanlar gelmiş ki iman davası, İslâm davası çok zor olmuş. Anlatmak, söylemek cana bedel olmuş. Bugün onların o mücadelelerinin eseri olarak binlerce insan Allah’ın dinini rahatça memleket üzerinde yaşıyoruz. Bütün bu olumsuzluklara rağmen. Biz de onlara bir şükran-ı nimette bulunmak adına kardeşlerimiz mevlid okutmak istediler, biz de müsaade ettik” dedi

“İman hizmeti için çalışanlardan Allah razı olsun”

Bektaş, konuşmasında iman hizmetinin ehemmiyetine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Her kim Allah’ın dinine hizmet eder, Allah’ın dostlarına, onların ıslahına, onların imanına, onların ahiret hesabına bir şey yaparsa Rabbim razı olsun. Bu memleketin imarı ve ıslahı için her kim bir taş, bir tuğla koysa Allah onlardan razı olsun. Alimleri başımızdan eksik etmesin, âlimsiz bırakmasın. Bu memleket insanlarını daima alimlerle beraber eylesin. Velhamdülillahi Rabbi’l-Âlemîn.”

***

