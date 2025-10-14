"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EKİM 2025 SALI - YIL: 56

İran’ın en köklü gazetelerinden Cumhuri-yi İslâmi: Aksa Tufanı Operasyonu bir hataydı

14 Ekim 2025, Salı
İran’ın en köklü gazetelerinden Cumhuri-yi İslâmî, Hamas ile İsrail arasındaki Gazze ateşkesini ve esir takasını değerlendiren bir makalede, 7 Ekim 2023’teki Aksa Tufanı Operasyonu’nu “hata” olarak nitelendirdi.

Cumhuri-yi İslami gazetesinde yayımlanan başyazıda, Aksa Tufanı Operasyonu’nun Gazze, Suriye, Lübnan, Yemen ve İran’ı etkileyen ağır sonuçlar doğurduğuna dikkati çekilerek, "Gerçek şu ki, birçok analiz ve yorumun aksine, "Mescid-i Aksa Operasyonu" bir hataydı. Harekatın haberini aldığımız ilk andan itibaren buna inandık ve üzerinden iki yıldan fazla zaman geçmesine rağmen de buna daha da ikna olduk" ifadelerine yer verildi.

Nasrallah’ın öldürülmesi ve İsrail’in İran’a saldırılarında 1100 kişinin can verdiği ve nükleer tesislerin zarar gördüğü hatırlatılarak, Yemen’de de Ensarullah Hareketi’nin İsrail’in saldırılarına uğradığına vurgu yapıldı.

İsrail’in saldırılarının Gazze’nin yüzde 80’ini yok ettiğini en az 68 bin kişinin şehit olduğunu neredeyse tüm nüfusun yerinden edildiğine işaret edilen yazıda, "Suriye'nin Siyonizm karşıtı cepheden çekilmesi ve ABD ve İsrail tarafından yutulması, son iki yıldaki olayların en büyük kayıplarından biridir. Bu kayıp, El-Aksa Fırtınası Harekatı'nın olumsuz sonuçlarından biri olarak değerlendirilmelidir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Tel Aviv'in saldırılarında Lübnan'da da 4 bin kişinin öldürüldüğü ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin de büyük kayıp olduğu vurgulanarak, "Lübnan'a verilen kayıpların bir diğer önemli kısmı da, ABD'ye bağlı ve Lübnan'da Siyonist rejimle aynı çizgide olan bir hükümetin iktidara gelmesidir. Bu da, ülkeyi ABD ve İsrail'in nüfuz alanından uzak tutmak için onlarca yıldır gösterilen tüm çabaların boşa gitmesi anlamına gelmektedir" yorumunda bulunuldu.

Bununla birlikte İsrail'in İran'a saldırılarında 1100 kişinin öldürüldüğüne ve nükleer tesislerin zarar gördüğü hatırlatılarak, Yemen'de de Ensarullah Hareketi'nin İsrail'in saldırılarına uğradığına vurgu yapıldı.

Gazetenin başyazısı, "Bu yadsınamaz gerçekler göz önüne alındığında, son iki yıldaki olaylarda net bir kazanan belirlemek imkansız. Önümüzdeki günlerde, haftalarda ve hatta aylarda neler yaşanacağını gözlemleyip, bu olayları tüm tarafların yaşadığı kayıplarla birleştirerek, belki de bu konuda doğru bir yargıya varılabilir" ifadeleriyle sona erdi.

Makale ayrıca Gazze'deki ateşkesin olumlu olduğuna işaret edilerek, buna karşılık İsrail’in anlaşmaya uyup uymayacağının belirsiz olduğuna dikkat çekildi.

İran, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını desteklemiş ancak saldırılarla ilgili olmadığını duyurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral İsmail Kaani, geçen hafta İran basınına verdiği bir röportajda, 7 Ekim'deki saldırılardan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Hamas lideri İsmail Heniyye ve kendilerinin habersiz olduğunu açıklamıştı.

AA

