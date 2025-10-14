Sebilürreşad’dan Bediüzzaman Sempozyumu’na davet

2016’da kurulmuş olan Sebilürreşad Eğitim Kültür ve Medeniyet Derneği, Ankara Ulus Denizciler Caddesi 3 Numaradaki Merkezinde, 15 Ekim Çarşamba ve 16 Ekim Perşembe günleri iki gün boyunca sürecek bir “Bediüzzaman Sempozyumu” düzenliyor.

Sempozyumun tam başlığı “Bediüzzaman Said Nursî ve İslâm Milletlerinin Kardeşlik Vizyonu”.

Hepiniz davetlisiniz.

Bilhassa bu dönemde yani Bediüzzaman’ın ve Risalelerinin unutturulmaya ve hatta illegalite ile yaftalanmaya çalışıldığı günlerde hem bu çalışma ve hem de siz değerli okuyucularımızın desteği fevkalade kıymetli.

Sempozyumda birbirinden değerli 15 konuşmacı çeşitli yönlerden Bediüzzaman’ı anlatacak.

Altan Tan’dan Şakir Diclehan’a, Metin Karabaşoğlu’ndan Ahmet Yıldız’a ve Hasan Hüseyin Uçar’dan Ahmet Kavlak’a kadar farklı yelpazede konuşmacıları dinlemek ve soru sormak fevkalade kıymetli olacaktır.

Biz de vaki davet üzerine “Bediüzzaman’ın Siyasetle İlişkisi” başlıklı bir tebliğ sunmayı teklif ettik.

Organizasyon heyeti, birinci günde Mehmet Barca Hocanın yöneteceği ilk oturumda ilk konuşmacı olmamızı uygun buldu. Mesuliyetimiz büyük.

Tebliğimizin kısa özetini gelecek yazımızda vermeyi arzu ediyoruz. Böylece iştirak edemeyenlere de ulaştırmış ve fikirlerimizi müzakereye açmış olacağız.

Tebliğimizin tam metni ise Derginin bu ayki sayısından itibaren yayınlanmaya başlandı.

Derneğin kurucu genel başkanı Fatih Bayhan tecrübeli bir yazar, fikir gazetecisi ve entelektüel.

Mehmed Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy Argon’un aile adına yönetim kurulunda “onur üyesi” olduğu Dernek, Bediüzzaman’ın da yazarlarından olduğu Sebilürreşad’ı aynı çizgide ve aylık dergi şeklinde yeniden çıkarmayı kendisine en önemli misyon olarak kabul etmiş.

“Türkiye dergi mezarlığıdır” denilir. Bu söz aslında belki de tüm dünyada fikir dergiciliği için geçerlidir. Sebilürreşad gibi bir derginin canlı kalması ve hem istikametini hem de fikirler harmanı vasfını sürdürmesi fevkalade kıymetlidir.

Ebül’ula Mardin ve Eşref Edip’in kurduğu ve başyazarlığını bir süre Mehmed Akif Ersoy’un yaptığı haftalık Sebilürreşad dergisi ile ilgili olarak Derneğin web sayfasındaki bilgilerin bir kısmı şöyle:

Sebilürreşad, İslâmcılık fikriyatını yaymak için 1908 Ağustos’unda Mehmet Âkif Ersoy’un desteği ile Eşref Edib Fergan başyazarlığında Sırat-ı Müstakim adıyla çıkarılmaya başlanan ve Millî Mücadele yıllarında öncü rol oynayan dergidir.

Derginin en büyük özelliklerinden birisi de Safahat’ın tamamına yakınının burada yayımlanmış olmasıdır. 1925’te Takrir-i Sükun Kanunu ile kapatılan dergi 1948’in mayıs ayında tekrar, Latin Alfabesiyle neşredilmeye başlandı. 1966 yılında yayım hayatına son verildi.

1908-1925 yılları arasında, 641 sayı yayınlanmış ve 183. sayıdan sonra Sebilürreşad adıyla yayımına devam edilmiştir.

İstanbul’da çıkarılan Sebilürreşad, Anadolu’nun birçok bölgesinde de yayımlanmış, ilaveten Rusya, Hindistan ve Arap coğrafyası Müslümanlarının da gündemini belirleyebilmiştir.

Sebilürreşad 50 yıl aradan sonra 14 Ağustos 2016 tarihi ile yeniden Ankara merkezli olarak gazeteci-yazar Fatih Bayhan’ın öncülüğünde yayım hayatına başlamıştır. Sebilürreşad, 14 Ağustos 2016 tarihli 1008’inci sayısı ve “Allah’ın inayetiyle, devam...” manşetiyle okuyucularıyla buluştu. Sebilürreşad, Şubat 2020’ye kadar her ayın 14. günü yayımlandı. Mart 2020’den itibaren her ayın 1’nden itibaren çıkmaya başladı…