Cerrahî ve pediatri tehlikede

Kamu hastanelerindeki problem yumağı büyüyor. Gerek randevu almak gerek uzman hekime ulaşmak giderek zorlaşıyor.

Özelikle geleceğimizin teminatı çocukların tedavisi ile ameliyat yapacak cerrah bulmak önümüzdeki yıllarda daha da zorlaşacak. Hem Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) hem de Sağlık Bakanlığı atama kurası sonuçları da bunu doğrular nitelikte. Hem TUS sonuçlarında hem de atama sonuçlarında özellikle cerrahi, jinekolojik cerrahi, çocuk onkoloji, cerrahî onkoloji, çocuk enfeksiyon hastalıkları, çocuk acil gibi pek çok branşın boş kaldığı görüldü. Sağlık meslek odaları ‘‘Ortaya çıkan tablo, ülke sağlık sistemi açısından ciddi bir alarm niteliğinde. Acil önlem alınmazsa ne ameliyat yapacak ne de çocuklarımıza bakacak doktor bulacağız’’ dedi. Hekim Birliği Sendikası, TUS sonuçlarını şöyle değerlendirdi: ‘‘Uzman hekim açığı giderek derinleşirken, kritik branşlarda yetişmiş hekim sayısı hızla azalıyor. Bu durum, toplum sağlığı açısından çok ciddi bir çöküş sinyalidir.’’