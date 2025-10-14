Bütçe yama tutmuyor: 2026 yılı bütçesinde de açık öngörülüyor...

Türkiye’nin asıl tablosu yoksulluk
MÜSİAD’dan “asgarî ücret” mesajı: Gerçek enflasyon dikkate alınsın!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 23 Ekim Perşembe günü TBMM Plan Bütçe Komisyonuna bütçe sunumunu gerçekleştirecek.
Sunumun ardından bütçe teklifi kasım ayı boyunca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek, aralık ayında ise Genel Kurulda ele alınarak mali yıl başlamadan yıl sonuna kadar kanunlaştırılacak.
2025-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da 2026 yılı bütçesi yüzde 29 artarak 18.9 trilyon lira, bütçe açığı ise 2.7 trilyon lira olarak öngörüldü.
“İç borç faizi 23 yılın zirvesine yaklaştı”
Harcamaların yüzde 60’ı faiz ve borca
Enflasyona her ay yeni bir bahane
Enflasyon kalıcı hale geldi - Neden kontrol altına alınamıyor?
2026 bütçesinde faiz yükü ağır: Memura 5 trilyon, faize 3 trilyon
AA
Adınız
(*)
E-posta Adresiniz
(*)
Yorumunuz
(*)