"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EKİM 2025 SALI - YIL: 56

Bütçe yama tutmuyor: 2026 yılı bütçesinde de açık öngörülüyor...

14 Ekim 2025, Salı 10:55
Meclise bu hafta sunulacak 2026 yılı bütçesinin görüşüleceği Plan Bütçe Komisyonunda hazırlıklar sürürken diğer taraftan bu yasama yılının ilk ekonomi paketi üzerindeki çalışmalar da hızlandı.

Türkiye’nin asıl tablosu yoksulluk
MÜSİAD’dan “asgarî ücret” mesajı: Gerçek enflasyon dikkate alınsın!

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 23 Ekim Perşembe günü TBMM Plan Bütçe Komisyonuna bütçe sunumunu gerçekleştirecek.

Sunumun ardından bütçe teklifi kasım ayı boyunca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek, aralık ayında ise Genel Kurulda ele alınarak mali yıl başlamadan yıl sonuna kadar kanunlaştırılacak.

2025-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da 2026 yılı bütçesi yüzde 29 artarak 18.9 trilyon lira, bütçe açığı ise 2.7 trilyon lira olarak öngörüldü.

“İç borç faizi 23 yılın zirvesine yaklaştı”
Harcamaların yüzde 60’ı faiz ve borca
Enflasyona her ay yeni bir bahane
Enflasyon kalıcı hale geldi - Neden kontrol altına alınamıyor?
2026 bütçesinde faiz yükü ağır: Memura 5 trilyon, faize 3 trilyon

AA

Okunma Sayısı: 362
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İslâm dünyasının Uygur sessizliği hayal kırıklığı!

    Yurt genelinde serin hava devam edecek

    Cerrahî ve pediatri tehlikede

    Blair iş başında

    Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolara ihtiyaç var

    Ben Gvir yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    "Hapishanedeki işkenceler çocuklarımı bana unutturdu"

    “Bediüzzaman bu ülkenin manevî mimarıdır”
    📷

    Kocaeli Kitap Fuarından izlenimler: Kelimeler, fikirler ve duygular buluştu

    Bediüzzaman Ankara’da yâd edilecek

    Bütçe yama tutmuyor: 2026 yılı bütçesinde de açık öngörülüyor...

    AYM’den Basın İlan Kurumu kararı: İlan ve reklam kesme yetkisi iptal edildi

    Zeytin üretimi durmanın eşiğinde

    İran’ın en köklü gazetelerinden Cumhuri-yi İslâmi: Aksa Tufanı Operasyonu bir hataydı

    Sebilürreşad’dan Bediüzzaman Sempozyumu’na davet

    Bediüzzaman için mevlid okutuldu

    'Trump'ın Gazze planı uygulandığında, Filistin Devleti'nin kurulması lazım'

    Gazze'de barış için imzalar Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde atıldı

    Ahir zamanın en cazibedar fitneleri

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bediüzzaman için mevlid okutuldu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    “Bediüzzaman bu ülkenin manevî mimarıdır”
    Genel

    AYM’den Basın İlan Kurumu kararı: İlan ve reklam kesme yetkisi iptal edildi
    Genel

    İran’ın en köklü gazetelerinden Cumhuri-yi İslâmi: Aksa Tufanı Operasyonu bir hataydı
    Genel

    Bütçe yama tutmuyor: 2026 yılı bütçesinde de açık öngörülüyor...
    Genel

    Zeytin üretimi durmanın eşiğinde
    Genel

    Bediüzzaman Ankara’da yâd edilecek
    Genel

    Cerrahî ve pediatri tehlikede

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.