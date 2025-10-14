Bütçe yama tutmuyor: 2026 yılı bütçesinde de açık öngörülüyor...

Meclise bu hafta sunulacak 2026 yılı bütçesinin görüşüleceği Plan Bütçe Komisyonunda hazırlıklar sürürken diğer taraftan bu yasama yılının ilk ekonomi paketi üzerindeki çalışmalar da hızlandı.

Okunma Sayısı: 362

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.