Kocaeli Kitap Fuarından izlenimler: Kelimeler, fikirler ve duygular buluştu

Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı kelimelerin, fikirlerin ve duyguların buluşmasına ev sahipliği yaptı. Fuar, her yaştan kitapseveri bir araya getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, 4–12 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. “Kelimelerin, fikirlerin ve duyguların buluşma noktası” olan fuar, her yaştan kitapseveri bir araya getirdi.

Bu yıl da on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuarda, edebiyattan sanata, felsefeden spora, tarihten şiire kadar pek çok farklı konuda etkinlikler düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından yayınevleri, yazarlar, akademisyenler ve okurlar, dokuz gün boyunca kültür dolu bir atmosferde buluştu.

Yeni Asya standına yoğun ilgi

Fuarda gözdelerinden biri olan Yeni Asya Neşriyat, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği stantlardan biri oldu. Standımızı ziyaret edenler, başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere, Kur’ân-ı Kerîm meali, cevşen çeşitleri, çocuk kitapları, tarih ve düşünce konulu eserlerle yakından ilgilendi. Ayrıca Can Kardeş, Bizim Aile, Köprü ve Genç Yorum dergileri de okurlardan büyük ilgi gördü. Standı ziyaret edenlere, Bediüzzaman Said Nursî’nin eserleri hakkında bilgi verildi. Özellikle gençler ve kadın ziyaretçilerin Risale-i Nur’a olan ilgisi dikkat çekti.

Soğuk havaya aldırış etmediler

Soğuk ve yağışlı havaya rağmen fuar alanında yoğunluk eksik olmadı. Ziyaretçiler, kitap sevgisinin sıcaklığıyla havanın soğuğunu unuttu. Fuar boyunca şairler, yazarlar, gazeteciler, sanatçılar, siyasî isimler ve sosyal medya fenomenleri, okurlarıyla bir araya geldi. Söyleşiler, paneller ve imza günleri büyük ilgi gördü.

Yeni Asya yazarları okurlarıyla buluştu

Gazetemiz yazarlarından İlâhiyatçı-Yazar Mehmet Ali Kaya, İlahiyatçı-Yazar Süleyman Kösmene ve fuarın son gününde Romancı-Yazar İslâm Yaşar, imza günlerinde okurlarıyla buluştu. Yazarlar, imza sırasında okuyucularıyla samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Kitapla dolu dokuz gün

Dokuz gün süren 15. Kocaeli Kitap Fuarı, kitapseverler için unutulmaz bir deneyim oldu. Katılımcılar hem yazarlarla birebir tanışma fırsatı buldu, hem de bilgi dolu söyleşilerle edebiyat dünyasına dair yeni ufuklar kazandı. Kelimelerin, fikirlerin ve duyguların harmanlandığı bu kültür şöleni, Kocaeli’nin kültürel kimliğine bir kez daha değer kattı.

Öğrencilere kitap ve dergi hediye edildi

Fuarın hafta içi günlerinde özellikle öğrenci gruplarının ilgisi dikkat çekti. Yeni Asya standını ziyaret eden öğrencilere, Can Kardeş, Genç Yorum, Bizim Aile, Küçük Sözler ve Gençlik Rehberi gibi yayınlar hediye edildi. Ayrıca fuar boyunca gazetemiz de ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Kocaeli - Ali Dönmez