"Hapishanedeki işkenceler çocuklarımı bana unutturdu"

Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest kalan Filistinli Ahmed et-Telbani, "İsrail hapishanelerindeki işkenceler çocuklarımı bana unutturdu." dedi.

Telbani, 2 yıl boyunca devam eden soykırım sırasında İsrail ordusunun kendisini alıkoyduğu bir yılı aşkın süreden sonra Gazze Şeridi'ne döndü.

Gazze'ye varışının hemen ardından gözyaşları ve sevinçle dolu dokunaklı bir sahnede Telbani, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'nde serbest kalan Filistinliler için düzenlenen karşılama alanında ailesine kavuştu.

Telbani, yaptığı açıklamada, gözyaşı içinde çocuğunun kafasını okşarken, "İsrail hapishanelerinde işkenceyle geçirdiğim bir yılda çocuklarımın simalarını unuttum. Hapishanelerdeki işkenceler çocuklarımı bana unutturdu." dedi.

Telbani'nin yüzündeki şok ve bitkinlik ifadesi, İsrail hapishanelerinde maruz kaldığı işkencelerden söz ederken açıkça dikkati çekiyordu.

Ağır işkenceler

İsrail hapishanelerinde gördüğü işkenceleri anlatan Telbani, "Çocuklarımın simalarını unuttuğum için her gece ağlıyordum. Çünkü İsrail hapishanelerinde ağır işkence gördüm." diye konuştu.

Kendisi ve Filistinli diğer tutukluların İsrail hapishanelerinde ölümcül işkencelere maruz kaldıklarını dile getiren Telbani, gardiyanların daha 2 hafta önce borularla kendilerini darbettiklerini paylaştı.

Çeşitli işkencelere rağmen İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin direndiğini aktaran Telbani, İsrail hapishanelerinde tutulan diğer Filistinlilerin de esaretten kurtulmalarını temenni etti.

Arap ve İslam ülkelerinin İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esirler için harekete geçmesini isteyen Telbani, İsrail hapishanelerinde bir Filistinli dahi kalmayıncaya kadar çaba sarf edilmesi çağrısında bulunarak, "İsrail hapishanelerindeki koşullar çok kötü." dedi.

İsrail'in Gazze'de bıraktığı yıkım

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesi sakinlerinden olan Filistinli Telbani, İsrail ordusunun bölgeyi yerle bir ettiğinin altını çizerek, "Harabe olsa da yeniden imar ederiz. Bu yıkım Filistinlilerin iradesini kırmaz. Vatan isteyen sabreder." ifadelerini kullandı.

"Anlatılamayacağımız bir sevinci yaşıyoruz"

İsrail hapishanelerindeki esaretten kurtulan Henan Telbani de eşine kavuşma sevincini, "Anlatılamayacağımız bir sevinci yaşıyoruz." sözleriyle dillendirdi.

Yeniden dünyaya gelmiş gibi sevindiklerini anlatan Telbani, "Bu anı bize yaşatmak için fedakarlık eden ve büyük acılar çeken Filistin halkına müteşekkiriz." dedi.

İsrail hapishanelerinde tutulan diğer Filistinli esirlerin de ailelerine kavuşmaları temennisinde bulunan Telbani, "İsrail saldırılarında şehit düşenlere rahmet diliyoruz. Soykırım savaşı sonucu yıkılan yerleri yeniden imar ederiz." ifadelerini kullandı.