İslâm dünyasının Uygur sessizliği hayal kırıklığı!

Doğu Türkistanlı şair ve yazar Tahir Hamut İzgil, “Çin’in Doğu Türkistan’daki zulmü inkâr etmesi kaçınılmaz. Ancak Türk ve İslÂm dünyasının sessizliği tercih etmesi beni hayal kırıklığına uğratıyor” dedi.

Doğu Türkistanlı şair ve yazar Tahir Hamut İzgil’in 2023 Amerikan Ulusal Kitap Eleştirmenleri Birliği John Leonard Ödülü ve 2024 Moore İnsan Hakları Kitap Ödülü’ne layık görülen ‘Gece Yarısı Tutuklanmayı Beklemek’ kitabı Timaş Yayınları tarafından Türkçeye aktarıldı.

Amerika’da yaşayan yazar, kendi hayat hikâyesinden yola çıkarak kaleme aldığı kitabı üzerinden Çin’in Uygurlara yönelik soykırıma varan uygulamalarını, toplama kamplarını ve Uygurların sesi dünyaya ulaşmayan acılarını anlattı.

Karar’a konuşan İzgil, şunları aktardı, “Çin rejimi Doğu Türkistan’daki Uygurları ‘ulusal güvenliğe tehdit’ olarak tanımlayarak, onları bütün bir millet olarak yok etme ve o toprakları kendileri için daimi ve istikrarlı toprağı haline getirme niyetini ortaya koydu. Şüphesiz ki Çin, dünyanın buna sessiz kalacağına, en azından karşı çıkamayacağına inanıyordu. İşte böyle büyük bir arka plan altında, Uygurlara yönelik eşi benzeri görülmemiş bir zulüm başladı. Bir milyondan üç milyona kadar Uygur toplama kamplarına kapatıldı, İslâm dini yasaklandı. Uygur dili okullar başta olmak üzer günlük hayatın birçok alanından çıkarıldı. Kültürel değerler yok edildi. Ebeveynler çocuklarından ayrıldı. Genç Uygur kız ve erkekleri zorunlu çalışmaya tabi tutuldu. Uygurların nüfusu birdenbire azaldı ve sonunda bu zulmün bir soykırım olduğu teyit edildi.

İSTER FİLİSTİN’DE İSTER DOĞU TÜRKİSTAN’DA...

“Zulmün kapısı açılırsa kapanmaz” diye bir söz vardır. İnsanlığın bir bütün hale geldiği günümüzde, zulüm sadece yaşandığı halk veya bölge ile sınırlı kalmaz. Bence dünya bu gerçeği göremiyor. Zulüm ister Filistin’de olsun, ister Arakan’da ya da Doğu Türkistan’da olsun, o her zaman zulümdür. Onun mahiyeti değişmez. Çin’in Doğu Türkistan’daki zulmü inkâr etmesi kaçınılmaz. Ancak Türk ve İslâm dünyasının Çin’in tarafını tutarak bu zulmü inkâr etmesi veya sessizliği tercih etmesi beni hayal kırıklığına uğratıyor.”

Haber Merkezi