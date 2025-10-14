Zeytin üretimi durmanın eşiğinde

Zeytin hasadının ardından sezonun ilk ürünleri zeytinyağı fabrikalarında işlenmeye başladı. Rekolte beklentisi ise oldukça düşük. Beş yıldır etkisini hissettiren ve giderek sertleşen kuraklığın bu sezon afet boyutuna ulaşarak tüm tarımsal bölgeyi etkisine alması, zeytin üretimine de darbe vurdu.

Küresel iklim krizinin sonucu olarak gerçekleşen kuraklık karşısında kamusal politikalarla desteklenmeyen üretim, bitme noktasına geldi. Yerli üretimin desteklenmemesi ise üreticiye geçim kaygısı, tüketiciye fahiş fiyatlar olarak döndü. BirGün’ün haberine göre, Balıkesir Ayvalık’ta uzun yıllardır zeytin üreticiliği yapan Hasan Cengiz Yazar, tahminlerinin bu sene gerçekleşecek rekoltenin oldukça düşük olacağı yönünde olduğunu söyleyerek, “Zincirleme politikaların sonucu üreticiyi ayrı tüketiciyi ayrı sınıyor, kazanan ise tekeller oluyor” dedi. Haber Merkezi

