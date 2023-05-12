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13 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

BM: Cidde Bildirgesi'ni memnuniyetle karşılıyoruz

12 Mayıs 2023, Cuma 21:30
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında imzalanan Cidde Bildirgesi'ni memnuniyetle karşıladığı açıklandı.

Sudan'da "Cidde Bildirgesi" imzalandı

 

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

 

Açıklamada, BM'nin yerel ortakları ve insani yardım çalışanları çok zor koşullarda sahada çalışmaları sürdürürken Guterres'in söz konusu bildirgenin yardım operasyonlarını hızlandıracağını ümit ettiği kaydedildi.

Bildirge sayesinde ihtiyaç halindeki milyonlarca Sudanlıya daha hızlı yardım ulaştırılabileceğine işaret edilen açıklamada, Guterres'in acil ateşkes çağrısını yinelediği aktarıldı.

Çatışmaların kalıcı olarak durması için görüşmelerin genişletilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, BM'nin bildirgenin uygulanması için gerekli her türlü çabayı sarf edeceği ve insani yardımı sürdüreceğinin altı çizildi.

Ayrıca, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Olga Sarrado da, Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle yaklaşık 200 bin kişinin ülkeyi terk ettiğini açıklamıştı.

 

Cidde Bildirgesi

Sudan'da ordu ile HDK arasında bir aya yakın süredir devam eden çatışmaların durması için Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda "Cidde Bildirgesi" imzalandı.

ABD ve Suudi Arabistan’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler yoluyla imza altına alınan bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilerek, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğu vurgulandı.

AA

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