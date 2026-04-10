"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2026 CUMA - YIL: 57

Yine faiz lobisi kazandı

10 Nisan 2026, Cuma 00:23
İKTİDARIN UYGULADIĞI YANLIŞ POLİTİKALAR FAİZCİLERİN İŞİNE YARADI. SAVAŞTA DA BARIŞTA DA KAZANAN FAİZ LOBİSİNE SON ÜÇ AYDA 867 MİLYAR TL DAHA ÖDENDİ.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

BU TABLO GENÇLERİ İŞSİZ BIRAKIYOR - BÜTÇE ÜRETİME DEĞİL FAİZCİLERE ÇALIŞIYOR

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faiz ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Akay şunları kaydetti: “Hazine’nin sadece üç ayda ödediği faiz tutarı 867,6 milyar TL’dir. Bu rakam sıradan bir bütçe kalemi değil, yanlış ekonomi politikalarının milletimize kestiği ağır faturanın açık göstergesidir. Bugün her hafta yaklaşık 67,5 milyar TL, her gün 9,6 milyar TL, her saat 401 milyon TL, her dakika 6,7 milyon TL faiz ödemesine gitmektedir. Bu tablo; çiftçinin destek bulamaması, esnafın ayakta kalamaması, emeklinin insanca yaşayacak gelire ulaşamaması, gençlerimizin işsizlikle karşı karşıya bırakılması demektir.”

Açık bir yönetim başarısızlığı

“Millet geçim derdiyle mücadele ederken, bütçe üretime değil faize çalıştırılmaktadır” diyen Akay, şunları söyledi: “Alın teriyle oluşturulan kamu kaynakları; yatırım, üretim ve istihdam yerine borcun faizine aktarılmaktadır. Ortada güçlü bir ekonomi yoktur. Ortada üretimle büyüyen bir Türkiye yoktur. Ortada borçla dönen, faize bağımlı hale getirilmiş kırılgan bir ekonomik yapı vardır. Yıllardır ‘faizle mücadele ediyoruz’ diyenler, bugün Türkiye’yi tarihin en ağır faiz yüklerinden biriyle karşı karşıya bırakmıştır. Bu durum açık bir yönetim başarısızlığıdır.”

Bütçe faize değil millete çalışmalı

Üstelik bu yükün yalnızca bugünün değil, geleceğin de ipotek altına alınmasına sebep olduğuna dikkat çeken Akay, “Çünkü ödenen her faiz, eğitimden, sağlıktan, sosyal desteklerden kesilen bir paydır. Türkiye’nin kaynakları vardır. Bu ülkenin emeği, üretim gücü ve potansiyeli vardır. Ancak bu kaynaklar doğru kullanılmadığı için millet yoksullaşmakta, ekonomi borç ve faiz sarmalına sürüklenmektedir. Bütçe faize değil millete çalışmalıdır. Kaynaklar belli kesimlere değil, 85 milyonun refahına hizmet etmelidir. Üretimi, istihdamı ve adil paylaşımı esas alan bir ekonomi mümkündür. Bu düzen değişmelidir” ifadelerini kullandı.

***

49 milyar dolar nerede?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, son 40 günde piyasaya sürülen 49 milyar doların hesabını sordu. 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, son 40 günde piyasaya sürülen 49 milyar doların hesabını sordu. Partisinin Yeni Yol grup toplantısında konuşan Babacan, Merkez Bankası’nın şeffaf olmadığını belirterek,  rezervlerdeki büyük erimenin kamuoyundan gizlendiğini söyledi. Babacan, “Savaşta değiliz ama son 40 günde satılan rakam 49 milyar doları geçti. Bu rakama altın değerindeki düşüş dahil değil, sadece net satıştan bahsediyorum. Bu 49 milyar doları kim aldı?” diye konuştu. Babacan, “Bunu alanların ağırlığı arkadaşlar, Türkiye’ye faizi yatırıp faiz parasını tekrar dolara çevirip yurt dışına çıkanlar.  Yani merkez bankasının kırk dokuz milyara sattığı ucuz dövizi alanlar, Türkiye’den faiz kazananlar.  Katmerli kazandılar, katmerli” dedi. 

