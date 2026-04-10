Trabzon panele hazır

Bediüzzaman Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan panel için Trabzon’da hazırlıklar tamamlandı.

12 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek program öncesinde şehir genelinde yapılan tanıtım çalışmaları dikkat çekiyor. Şehrin muhtelif noktalarına yerleştirilen reklam panoları ve afişlerle hem programın duyurusu yapılıyor hem de etkinliğin görünürlüğü artırılıyor. “Küresel Vicdan, İnsanlık ve Demokrasi” temasıyla gerçekleştirilecek panel, Ortahisar’daki Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde yapılacak. Programın takdimini Bekir Gürsoy üstlenirken, açılış konuşmasını Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Av. Âdem Şahintürk gerçekleştirecek.

Adalet, demokrasi, vicdan konuları ele alınacak Panelin yöneticiliğini Dr. Seyda Durgun yapacak. Programda gazeteci-yazar Mustafa Özcan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Battal ve eğitimci-yazar Sefa Kılıç konuşmacı olarak yer alacak. Katılımcılar, günümüz dünyasında öne çıkan adalet, vicdan, insan hakları ve demokrasi kavramlarını farklı boyutlarıyla ele alacak. Trabzon Yeni Asya yetkilileri, tüm vatandaşları bu anlamlı programa davet ederek, Bediüzzaman Said Nursî’nin fikirlerinin günümüz meseleleri ışığında yeniden değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Trabzon-Yeni Asya

