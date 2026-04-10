Savaşın bedelini fakirler ödüyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran ile ABD arasındaki ateşkese değindi.

Özel, “Savaşların kazananı olmaz, kaybedeni başta kadınlar, çocuklar ve kırılgan gruplardır. Şu İran’daki savaşın bile en ağır bedelini Türkiye’deki yoksullar ödemeye başladı. Çünkü petrol fiyatları, benzin ve mazot fiyatlarını artırdı. O artış başta gıda olmak üzere iğneden ipliğe her şeyin fiyatını artırmaya başladı. Yeni bir enflasyonla karşı karşıyayız. Enflasyon demek fiyatların artış hızı demek. Yani enflasyon sıfır olsa bile fiyatlar aynı yerde kalıyor. Hükümet ‘Enflasyon düşüyor’ derken artış hızı düşüyor diyordu, yine geçen seneki zammın üstüne zamlar biniyordu. Ama şimdi maalesef artık artış hızı da düşmüyor, yeniden hızla hayat pahalılığı canımızı yakmaya devam ediyor” dedi.

Trump, beklediği desteği göremedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, ABD - İsrail savaşına ilişkin “İran’daki yapının sıradan bir ‘tek adam’ rejimi olmadığı daha net görüldü. Savaş, İran’da bir çözülmeden ziyade sınırlı bir konsolidasyon üretti. Trump’ın savaş politikası, ABD’de sadece toplumsal tepki değil, kurumsal sarsıntı da meydana getirdi. Trump’ın ‘liderlik’ tarzı, devlet aklıyla gerilimi ve güvenlik aygıtındaki çatlaklar, meşruiyet tartışmalarını derinleştirdi. Trump, Transatlantik ilişkilerdeki çatlağı büyüttü. Trump, Avrupalı müttefiklerden beklediği ölçüde destek göremedi. Tartışma, NATO’nun ne için var olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı” dedi.

Ankara - Anka