"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2026 CUMA - YIL: 57

Savaşın bedelini fakirler ödüyor

10 Nisan 2026, Cuma 10:32
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran ile ABD arasındaki ateşkese değindi.

Özel, “Savaşların kazananı olmaz, kaybedeni başta kadınlar, çocuklar ve kırılgan gruplardır. Şu İran’daki savaşın bile en ağır bedelini Türkiye’deki yoksullar ödemeye başladı. Çünkü petrol fiyatları, benzin ve mazot fiyatlarını artırdı. O artış başta gıda olmak üzere iğneden ipliğe her şeyin fiyatını artırmaya başladı. Yeni bir enflasyonla karşı karşıyayız. Enflasyon demek fiyatların artış hızı demek. Yani enflasyon sıfır olsa bile fiyatlar aynı yerde kalıyor. Hükümet ‘Enflasyon düşüyor’ derken artış hızı düşüyor diyordu, yine geçen seneki zammın üstüne zamlar biniyordu. Ama şimdi maalesef artık artış hızı da düşmüyor, yeniden hızla hayat pahalılığı canımızı yakmaya devam ediyor” dedi.

Trump, beklediği desteği göremedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, ABD - İsrail savaşına ilişkin “İran’daki yapının sıradan bir ‘tek adam’ rejimi olmadığı daha net görüldü. Savaş, İran’da bir çözülmeden ziyade sınırlı bir konsolidasyon üretti. Trump’ın savaş politikası, ABD’de sadece toplumsal tepki değil, kurumsal sarsıntı da meydana getirdi. Trump’ın ‘liderlik’ tarzı, devlet aklıyla gerilimi ve güvenlik aygıtındaki çatlaklar, meşruiyet tartışmalarını derinleştirdi. Trump, Transatlantik ilişkilerdeki çatlağı büyüttü. Trump, Avrupalı müttefiklerden beklediği ölçüde destek göremedi. Tartışma, NATO’nun ne için var olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı” dedi.

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 304
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.