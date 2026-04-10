Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حقائقِ قرآنيه و ايمانيه‌يى بِالفعل ألده طوتوب دينسزلگڭ اوڭنه قوّتلى بر سدِّ ذو القرنيْن گبى بر سدِّ قرآنى ياپيلماسى لازم و ألزمدر. Nurdan Katreler Hakaik-ı Kur’âniye ve imaniyeyi bilfiil elde tutup dinsizliğin önüne kuvvetli bir sedd-i Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur’ânî yapılması lâzım ve elzemdir. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 403

