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30 NİSAN 2019 SALI - YIL: 50

BM'den Arakan uyarısı: "Hiç gelişme" kaydedilmedi

30 Nisan 2019, Salı 13:00
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock, Arakanlı Müslümanları Bangladeş'e kaçmak zorunda bırakan nedenlerin ortadan kaldırılması konusunda hiç gelişme kaydedilmediğini söyledi.

Bangladeş'i ziyaretinin ardından Birleşmiş Milletler'de (BM) bir grup gazeteciye açıklama yapan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock, Arakanlı Müslümanları Bangladeş'e kaçmak zorunda bırakan nedenlerin üstesinden gelinmesi konusunda "hiç gelişme" kaydedilmediğini ve Myanmar'ın "insanları geri dönüşe ikna edecek güven arttırıcı önlemleri devreye sokmakta başarısız olduğunu" belirtti. 

Lowcock, Bangladeş'te görüştüğü tüm Arakanlı mültecilerin, Myanmar'a geri dönmenin güvenli olmadığı görüşünü taşıdığını, hareket özgürlüğü, eğitim, iş ve hizmetlere erişim teminatı istediğini vurguladı.

"BM'nin yardım çağrısının sadece yüzde 17'si karşılandı"

BM'nin Bangladeş'teki Arakanlı mülteciler için yaptığı 962 milyon dolarlık destek çağrısının sadece yüzde 17'sinin karşılanmasından duyduğu endişeyi de dile getiren Lowcock, "Kanımca dünya ilgisini kaybediyor olabilir. Geçen yıl talep ettiğimizin yüzde 70'ini aldık. Şimdi çok gerisindeyiz. Finanse edilmezsek bunun gıda karneleri ve sağlık hizmetleri gibi kalemlerin karşılanması açısından ciddi sonuçları olacak." dedi.

"Dünyanın en büyük mülteci krizlerinden biri"

Lowcock, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Antonio Vitorino ile yaptığı Bangladeş ziyaretinde, 12 yaşından küçük 540 bin mülteci çocuğun neredeyse yarısının öğrenim göremediği tespitinde bulunduklarını anımsatarak, "Dünya, eğer eğitime erişim, geçim kaynağı ve normal bir hayat yaşama fırsatı edinemezlerse bu çok büyük gurubun 10 yılda nasıl bir durumda olacağından endişe duymalı." dedi.

Lowcock ayrıca, Bangladeş hükümetinin Cox's Bazaar'da mültecilerin suç teşkil eden eylemlerine ilişkin endişelerini BM yetkililerine aktardığını da belirtti.

Grandi, 12 yaşından küçük 540 bin mülteci çocuğun neredeyse yarısı öğrenim göremezken diğer yarısına verilen eğitimin de çok sınırlı olduğunu belirterek, "Bu, dünyanın en büyük mülteci krizlerinden biri olmayı sürdürüyor." değerlendirmesini yapmıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor. 

AA

Etiketler: bm, arakan, myanmar
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