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Uysal: Sadece asayiş meselesi değil

23 Eylül 2026, Çarşamba 23:52
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, okullara kadar ulaşan şiddetin yalnızca asayiş meselesi olmadığını belirterek, silaha erişim ve okul güvenliğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Manisa’da yaşanan okul saldırısını değerlendirdi. Uysal, okullarımızın kapısına kadar ulaşan şiddetin, yalnızca bir asayiş meselesi olarak görülemeyeceğini belirterek, silaha erişimden okul güvenliğine kadar tüm hususların açıklığa kavuşturulmasının zarurî olduğunu söyledi.

Şiddet okul kapısına dayandı

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manisa Turgutlu’da, evlatlarımızın eğitim gördüğü bir okulun önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle telin ettiklerini belirten Gültekin Uysal, “Okullarımızın kapısına kadar ulaşan şiddet, yalnızca bir asayiş meselesi olarak görülemez. Çocuklarımızın güven içinde eğitim görebilmesi, devletin en temel sorumluluklarından biridir. Hadisenin bütün yönleriyle ve hiçbir ihmal karanlıkta bırakılmadan araştırılması; silaha erişimden okul güvenliğine kadar tüm hususların açıklığa kavuşturulması zaruridir” dedi. Uysal, “yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor; ailelerine, Manisa’mıza ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” diye konuştu.

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