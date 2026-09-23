Tedbir önce devlette başlar

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde lise önünde düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrencileri ziyaret etti.

Olayların önlenmesi için bütüncül tedbirler alınması gerektiğini belirten Kılıç, “Tedbirleri sadece aileye bırakmak, sadece belli bir kesime bırakmak yanlış. Tedbir öncelikle devlette başlar. Aile tabii ki çocuğuna sahip çıkacak. Hangi aile çocuklarına zarar gelmesini, bir sıkıntı çekmelerini isteyebilir ki? Kesinlikle istemez ama devlet o tedbirler yumağını alacak” dedi. “Bu hadiseler neden kaynaklanıyor?” diye soran Kılıç, “Özellikle bu hadiselerin büyük bir kısmı çocuklarımızın eğitimde yeterli bilgilerle donatılmadığının karşılığı olarak çıkıyor. Eğitim açığı da var. Başka açıklar da var. Ekonomik sıkıntılar bile bunların sebeplerinden bir tanesi. Yani sadece Sağlık Bakanlığı’nı o bakanlıkların arasına alıp da ekonomik sıkıntılardan dolayı bu tür hadiseler yaşanmışsa eğer Ekonomi Bakanlığı’nın bu işlerin içerisinde, Maliye Bakanlığı’nın bu işlerin içerisinde girmemiş olması da büyük bir eksiklik olarak görüyorum ben. O bakımdan milletimizin bu sıkıntılarını bertaraf edecek çözümleri birlikte üretmek lazım.”

Manisa - Anka