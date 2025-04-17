BM’den Güney Sudan uyarısı

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS) Başkanı Nicholas Haysom, çatışma dinamiklerinin Güney Sudan’ı tehlikeli biçimde raydan çıkarma riskinin ciddi olduğu uyarısında bulunarak, taraflara ve uluslararası topluma çaba gösterme çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Güney Sudan’daki duruma ilişkin gelişmeler ele alındı. Siyasî ve güvenlik durumundaki kötüleşmenin şu ana kadar sağlanan barış kazanımlarını tehdit ettiğini belirten Haysom, “Tüm çabalarımız şu anda, yaygın bir çatışmaya geri dönüşü önlemeye ve Canlandırılmış Barış Anlaşması’nın uygulanmasına yeniden odaklanmaya yönelmiş durumda” ifadelerini kullandı. Haysom, taraflar arasında artık doğrudan askerî çatışma başladığını ve ülke genelinde gerginliğin tırmandığını belirterek, “İnsanî yardım çalışanları, 80 binden fazla kişinin yerinden edildiğini tahmin ediyor” bilgisini verdi. AA

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