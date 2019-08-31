BM’den Suriye çağrısı

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye’nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliği ile Türkiye’nin meşrû güvenlik kaygılarının dikkate alınması ve o bölgede yaşayan farklı kesimlerin sesinin duyulması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, BM Güvenlik Konseyi’ni Suriye’deki gelişmeler hakkında bilgilendirerek ülkedeki şiddet ve istikrarsızlığın boyutunun “alarm verici’’ olduğu uyarısında bulundu. Çatışmalar sebebiyle sivil kayıpların ve yeniden güç kazanan DEAŞ’ın gerilla saldırılarının arttığına dikkati çeken Pedersen, Türkiye ve Rusya’nın ağustosta İdlib’te ateşkese geri dönülmesi yönündeki girişimine rağmen Suriye’nin kuzeybatısındaki çatışmaların, hava saldırılarının devam ettiğini söyledi. İdlib’de Türk askerî konvoyuna yönelik hava saldırısının ve bu tür adımların ‘’uluslar arası çatışmaya yol açma riski taşıdığı’’ uyarısında da bulunan Pedersen, Suriye’nin kuzeydoğusundaki gelişmelere ilişkin şunları kaydetti: ‘’Türkiye’nin Temmuz’da Suriye sınırındaki askerî varlığını arttırması gerginliği tırmandırsa da ABD ve Türkiye arasındaki görüşmelerdeki gelişmeler ihtilâfı engelledi ve iki ülkenin vardığı anlaşmanın uygulanması yönünde ilk adımlar atılırken biz de gelişmeleri yakından izliyoruz. Bu aşamada Suriye’nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliği ile Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları ve o bölgede yaşayan farkı kesimden Suriyelilerin sesinin duyulması dikkate alınmalı.’’

Anayasa komitesi eylül sonunda kurulabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye’de anayasa komitesinin Eylül ayının sonlarına doğru kurulabileceğini söyledi. Anayasa komitesinin oluşturulmasında ve komitede yer alacak isimler konusundaki müzakerelerde sona yaklaşıldığını belirten Pedersen, BM’nin 24 Eylül’de başlayacak BM Genel Kurulu görüşmeleri öncesi anayasa komitesinin oluşturulmasına yönelik anlaşmayı açıklayabileceğini ifade etti. Anayasa komitesinin oluşturulması kararı 30 Ocak 2018’de Rusya’nın Soçi şehrinde düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi’nde alınmıştı. Kongrede, ülkenin yeni anayasasını yazacak komitenin 150 kişiden oluşması, 50’şer kişinin rejim ve muhaliflerce belirlenmesi, son 50 kişilik listenin ise Suriyeli sivil toplum temsilcilerinden seçilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak son liste, Beşşar Esad rejiminin engeline takılmıştı.

Almanya İdlib için harekete geçti



Almanya, Belçika ve Kuveyt Suriye’nin İdlib vilayetindeki çatışmalar nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne bir karar tasarısı sundu. Karar tasarısı metninde cihatçı grupların ve muhaliflerin son kalesi olan idlib’de, sivillerin içinde bulunduğu tehlikeye dikkat çekildi. AFP haber ajansının haberine göre, üç ülke karar tasarısı metninde, derhal ateşkes sağlanmasını ve hiçbir şart olmaksızın bölgeye insanî yardım ulaştırılmasının önünün açılmasını talep ediyor. Belçika’nın BM nezdindeki Büyükelçisi Marc Pecsteen, karar tasarısının “ateşkes, uluslar arası insan haklarına karşı saygı gösterilmesini ve insanî yardım çalışanlarına bölgeye erişim hakkının sağlanmasını” kapsadığını belirtti. Karar tasarısının ne zaman oylamaya sunulacağı henüz belli değil. Ancak Şam yönetiminin müttefiki Rusya’nın karar tasarısını veto edeceği tahmin ediliyor. DW Türkçe’nin haberine göre, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pederson’un verdiği bilgiye göre ülkenin kuzeydoğusundaki İdlib’de üç milyon sivilin hayatı tehlike altında.