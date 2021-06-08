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8 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

BM, Etiyopya'nın Tigray bölgesi için 'kıtlık' uyarısında bulundu

08 Haziran 2021, Salı 17:59
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Etiyopya'da hükümet ile yerel güçler arasında çatışmaların yaşandığı ülkenin kuzeyinde bulunan Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Twitter hesabından, "Tigray'daki birçok bölge kıtlığın eşiğinde, gereken fonlar ve insani erişim artırılmazsa durum daha da kötüye gidecek." şeklinde açıklama yaptı.

Guterres, şimdi atılacak adımların birçok kişi için "ölüm kalım" meselesi anlamına geldiğini vurguladı.

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından, eyalette bir milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Etiyopya başlattığı geniş çaplı operasyonla Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'yi ele geçirse de bazı bölgelerde çatışmalar halen sürüyor.

Komşusu Etiyopya'ya destek olmak için ülkeye giren Eritre kuvvetleri ile Etiyopya kuvvetleri, eyalette katliam, tecavüz ve işkence gibi çeşitli insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor.

BM ve sivil toplum örgütleri, çatışmaların yaşandığı Tigray bölgesindeki insani durumdan endişe duyuyor.

BM Dünya Gıda Programına göre, 1 Haziran'da bölgedeki nüfusun yüzde 91'ine denk gelen 5,2 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor.

AA

Etiketler: BM, Etiyopya, Tigray, kıtlık, uyarı
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