"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 NİSAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

BM: Gazze'deki evlerin yüzde 90'ı yıkıldı

24 Nisan 2025, Perşembe 10:00
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki evlerin yüzde 90'ından fazlasının yıkıldığını ve zarar gördüğünü bildirdi.

IOM, Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) verilerine dayandırılan paylaşımda, Gazze'deki evlerin yüzde 90'ından fazlasının yıkıldığı aktarıldı.

Paylaşımda,  "Gidecekleri güvenli bir yer olmadığı için aileler korunaklı olmayan harabelerde barınıyor. IOM barınma yardımına hazır, giriş noktaları acilen açılmalı.” ifadeleri yer aldı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1890 Filistinli şehit oldu, 4 bin 950 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise şehit olan Filistinlilerin sayısı 51 bin 266, yaralıların sayısı 116 bin 991'e yükseldi.

AA

Okunma Sayısı: 267
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Depremin ardından Çeşme'deki otellere talep arttı'

    Gazze'de gönüllü görev alan Fransız doktor: İnsan haklarına, uluslararası hukuka, savaş hukukuna uymuyorsunuz!

    BM: Gazze'deki evlerin yüzde 90'ı yıkıldı

    Polonya'dan Rusya'ya: Yeterince toprağınız yok mu?

    Bediuzzaman’ın mirasına sahip çıkılmalı - Şeyh Mehmed Celali Medresesi yıkılmaya terk edildi

    Yazmak, stresi azaltır

    İnsan hakları, insanlığın ortak vicdanıdır

    Denizli-Pamukkale'de 3,9 büyüklüğünde deprem

    Prof. Dr. Sertçelik: O beklediğimiz deprem bu deprem değil

    AFAD: 184 artçı sarsıntı kaydedildi

    '2000 yılı öncesi yapıları tek tek kontrol ettirmemiz lazım'

    Trump: Netanyahu ile her konuda aynı taraftayız

    Gazzeli küçük kız: Yiyeceğe ihtiyacım var

    Milletin egemenliği elinden alınıyor

    İç Batı Anadolu'ya kuvvetli yağış uyarısı

    Prof. Dr. Türkmen: Belki bu depremin arkasından tedbirler artırılır

    Dünyadan Türkiye'ye geçmiş olsun mesajları

    "Artık o günler bitti''

    Ergenlerde uyku süresi zihinsel performansı etkiliyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Musibetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi niye gelmiyor?
    Süleyman KÖSMENE

    Kitabı değiştirmek bühtandır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şahsa muhabbet ile adavet arasında
    Ahmet BATTAL

    Türk dizileri ve kültür ihracı
    Cevher İLHAN

    “19 Mart”ın faturası millete kesiliyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    AFAD: 184 artçı sarsıntı kaydedildi
    Genel

    Prof. Dr. Sertçelik: O beklediğimiz deprem bu deprem değil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.