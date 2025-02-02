BM: İsrail 1974 anlaşmasına uymalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, İsrail’in Suriye’de işgal ettiği topraklardaki askerî varlığı ne kadar çabuk sona ererse o kadar iyi olacağını söyledi. ​​​​​​

Lacroix, BM Merkezi’ndeki günlük basın toplantısında, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Suriye ve İsrail’e yakın zamanda gerçekleştirdiği 5 günlük ziyarete ilişkin bilgi veren Lacroix, İsrail’in, 1974 tarihli, Suriye ile İsrail arasında belirlenen anlaşmaya aykırı olarak süren bölgedeki askerî varlığının BM misyonu personeli için “zorlaştırıcı” olmaya devam ettiğini dile getirdi. Lacroix, İsrailli yetkililerle görüşmesinde İsrail güçlerinin söz konusu bölgede kalmasının “açık bir ihlal” olduğunu belirttiğini aktararak, “İsrail bunun geçici olduğunu belirtiyor. Tabiî ki ihlal olan bu askerî varlık ne kadar çabuk sona ererse o kadar iyi.” dedi.

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