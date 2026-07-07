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7 TEMMUZ 2026 SALI - YIL: 57

Stratejik önem, demokratik meşruiyetin yerini alamaz

07 Temmuz 2026, Salı 10:39
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davaları takip etmek üzere İstanbul’a geldi.

Amor, “Türkiye’nin demokratik geleceğini etkileyebilecek bu önemli davanın, uluslararası ilginin Ankara’daki tarihi NATO Zirvesi’ne yoğunlaştığı sırada hızlandırıldığı belirtilmektedir” diyerek şunları söyledi: “Türkiye’nin ortaklarının, özellikle Avrupa Birliği ve üye devletlerin, hukukun üstünlüğünü ikincil bir mesele olarak görmemesi gerektiği savunulmaktadır. Stratejik önem, demokratik meşruiyetin yerini alamaz. Demokratik meşruiyet ise temel hakları koruyan, adil yargılamayı sağlayan ve vatandaşların yöneticilerini seçme hakkını güvence altına alan bağımsız kurumlara bağlıdır. Demokratik bir Türkiye’nin yalnızca kendi vatandaşları için değil, Avrupa’nın ve daha geniş bölgenin istikrarı ve güvenliği açısından da daha güçlü ve güvenilir bir ortak olacağı ifade edilmektedir.”

Savunma hakkı ciddî biçimde zedelendi

Amor, yaptığı açıklamada mahkemenin daha önce süre sınırlaması olmayacağını belirtmesine rağmen savunmaların kısa sürede tamamlanmasını istemesi, savunma sıralamasını gerekçesiz değiştirmesi, Ekrem İmamoğlu’nun duruşma salonundan çıkarılması ve bazı avukatlarla milletvekillerinin salondan uzaklaştırılması sebebiyle savunma hakkının ciddî biçimde zedelendiğini belirtti. Amor, bu uygulamaların adil yargılanmaya ilişkin ciddî endişeler doğurduğunu, 142 ayrı suçlamayla yargılanan bir sanığın savunmasının usulî bir formalite değil, yargılamanın temel unsuru olduğunu vurguladı. 

Haber Merkezi

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