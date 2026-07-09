Ekran arttı, okuma azaldı

TÜİK’in araştırması, son 10 yılda sosyal medya kullanımının iki katından fazla arttığını, gazete ve dergi okuma oranının ise yarı yarıya düştüğünü ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Yılı Zaman Kullanım Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. 10 yaş ve üzeri fertlerin günlük faaliyetlerini ortaya koyan araştırma, 2015-2025 döneminde hayat alışkanlıklarının dijitalleşme ekseninde önemli ölçüde değiştiğini gösterdi. Verilere göre son 10 yılda sosyal medya kullanımı hızla artarken, yazılı basın okuma alışkanlığı belirgin şekilde geriledi. Yazılı basın kan kaybetti Dijitalleşmenin en dikkat çekici etkisi okuma alışkanlıklarında görüldü. Gazete, dergi ve benzeri basılı yayınları okuyanların oranı 2015’te yüzde 39,4 iken, 2025’te yüzde 20,1’e geriledi. Yazılı yayın okuma alışkanlığı yaklaşık yarı yarıya azaldı. Ekran süresi yükseldi Araştırmaya göre sosyal medyada vakit geçirenlerin oranı 2015’te yüzde 33,9 iken, 2025’te yüzde 71,7’ye yükseldi. Araştırma, sosyal medyada vakit geçirme oranının erkeklerde yüzde 77, kadınlarda ise yüzde 66,6 olduğunu ortaya koydu. Spor son sırada yer aldı Fertler günlük ortalama 2 saat 2 dakikayı sosyal hayat ve eğlenceye, 1 saat 54 dakikayı ise televizyon, radyo ve müzik gibi ekran odaklı faaliyetlere ayırıyor. Spora ayrılan süre ise günde yalnızca 12 dakika ile bütün faaliyetler arasında son sırada yer aldı.

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