Dijitalde her çocuk suçlu değil

Doç. Dr. Armağan Köseoğlu, dijital teknolojilerin doğru kullanımda avantaj sunduğunu belirterek, “Dijital yaşantının içinde olan her çocuk suç işlemiyor.” dedi.

Dr. Selim Öztürk moderatörlüğündeki “Suça Sürüklenen Çocuklar” panelinde konuşan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Armağan Köseoğlu, suçun tek bir nedene bağlı olarak ortaya çıkmadığını ifade ederek, “Birçok araştırma bulgusu bize suçun kalıtsal yanının, nörobiyolojik açıklamalarının olduğunu gösterirken, birçok araştırma bulgusu çevresel faktörlerin önemine değiniyor.” dedi.

“Dijital dünyadaki her çocuk suç işlemiyor”

Çocukların suça sürüklenmesinde ekran bağımlılığı, dijital platformlar ve yapay zekânın etkisini ele alan Köseoğlu, şunları kaydetti: “Dijital yaşantının içinde olan her çocuk suç işlemiyor. Bazı çocuklar suça eğilimli, suça sürüklenmiş. Bir çocuk yapay zekâ ya da dijital teknolojileri bir araç olarak kullandığında, kontrol edebildiğinde, ailesinin yeterince desteğini, sevgisini, ilgisini görebildiğinde bu teknolojiler bir avantajdır.”

Bilinmek ve görülme isteği

Doç. Dr. Köseoğlu, çocukların ve gençlerin model alma süreçlerine dikkati çekerek, “Yurt dışındaki, özellikle Amerika’daki okul baskınlarını gerçekleştiren saldırganların temel motivasyonu görülmek, bilinmek, ünlü olmak ve hayran kitlesi oluşturmak.” değerlendirmesini yaptı.