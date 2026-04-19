Kurbanlık fiyatları belli oldu

Mayıs ayının son haftasında kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde yetiştiriciler fiyat tarifelerini duyurdu.

Büyükbaş kurbanlıkların 250 bin TL ile 700 bin TL arasında alıcı bulması beklenirken, hisse başına düşen maliyetlerin ise 35 bin TL ile 50 bin TL bandında seyredeceği öngörülüyor.

Piyasaya yansıyan ilk verilere göre, canlı hayvan ve karkas et fiyatları türlerine göre şu şekilde belirlendi: Büyükbaş: Canlı kilogram fiyatı 500 TL olarak belirlenirken, karkas etin kilogram fiyatı 1.000 TL seviyesinden piyasaya giriş yaptı. Küçükbaş: Küçükbaş kurbanlıklarda ise canlı kilogram fiyatı 700 TL, karkas et fiyatı ise 1.400 TL olarak işlem görüyor.

