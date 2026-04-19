"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama oldu: 23 kişi öldü

19 Nisan 2026, Pazar 21:40
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde bir havai fişek üretim fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 23 kişi öldü.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, eyaletin Virudhunagar bölgesinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Vali NO Sukhaputra, yaptığı açıklamada, patlamada aralarında polis ve itfaiye çalışanlarının da olduğu 23 kişinin öldüğünü bildirdi.

Ağır yaralanan 6 kişinin ise yoğun bakıma kaldırıldığını aktaran Sukhaputra, olaydan etkilenenlerin tedavilerinin sürdüğünü kaydetti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, patlamada ölenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.

Tamil Nadu Başbakanı MK Stalin ise kurtarma çalışmalarının hızlandırılması talimatı verdiğini açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AA

Okunma Sayısı: 291
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.