Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama oldu: 23 kişi öldü

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde bir havai fişek üretim fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 23 kişi öldü.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, eyaletin Virudhunagar bölgesinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Vali NO Sukhaputra, yaptığı açıklamada, patlamada aralarında polis ve itfaiye çalışanlarının da olduğu 23 kişinin öldüğünü bildirdi. Ağır yaralanan 6 kişinin ise yoğun bakıma kaldırıldığını aktaran Sukhaputra, olaydan etkilenenlerin tedavilerinin sürdüğünü kaydetti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, patlamada ölenlerin yakınlarına taziyelerini iletti. Tamil Nadu Başbakanı MK Stalin ise kurtarma çalışmalarının hızlandırılması talimatı verdiğini açıkladı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. AA

Okunma Sayısı: 291

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.