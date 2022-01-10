BM: Milyonlarca Yemenli hür değil

Birleşmiş Milletler (BM), ülkede 7 yıldır devam eden iç savaş sebebiyle milyonlarca Yemenlinin dolaşım özgürlüğünün ciddî biçimde kısıtlandığını bildirdi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg’in ofisinden, ülkedeki iç savaşın Yemen halkına etkisine ilişkin bir rapor yayımlandı. Raporda, “Yemen’i 7 yıldan fazla bir süredir kasıp kavuran iç savaş, binlerce sivilin ölümüne ve yerinden edilmesinin yanı sıra altyapı, devlet kurumları ve sosyal yapı ve ekonomide yıkıma sebep oldu.” ifadeleri kullanıldı. Yemenlilerin gündelik hayatında maaşlarının ödenmemesi ve para birimindeki değer kaybı nedeniyle ciddî sıkıntılar yaşadığı vurgulanan raporda, “Eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimdeki sıkıntıların yanında dolaşım özgürlüğüne yönelik ciddî kısıtlamalar mevcut.” değerlendirmesinde bulunuldu. AA

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