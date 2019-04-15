BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nden Libya uyarısı

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, "Libya'da artan gerginlik 2011'de gördüğümüz gibi daha da fazla insanın yer değiştirmesine neden olabilir." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başkent Berlin'de baş başa görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Grandi, basın toplantısında, Başbakan Merkel ile dünyanın dört bir yanında yerlerinden edilen mültecilerin durumlarını gözden geçirdiklerini söyledi.

Grandi, Libya’nın Avrupa’ya geçmek isteyen binlerce mülteci ve göçmenin geçiş noktası olduğunu, ülkedeki çatışmaların BM'nin çalışmasını zorlaştırdığını dile getirdi.

Libya konusunda son derece endişeli olduklarının altını çizen Grandi, "Libya’da artan gerginlik, 2011'de gördüğümüz gibi daha da fazla insanın yer değiştirmesine neden olabilir." ifadesini kullandı.

Grandi, dünyada başta fakir ülkelerde olmak üzere mülteci krizinin yaşandığını ve bu krizin ancak siyasi irade, doğru kaynakların kullanılması ve birlik beraberlik içinde çözüleceğini belirtti.

Grandi, Almanya'nın Libya’da çatışmaların durması için gösterdiği çabadan memnun olduklarını dile getirerek, Libya'da BM'nin çözüm arayışlarının desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Almanya Başbakanı Merkel: Bu konuda yapılacak çok şey var

Almanya Başbakanı Angela Merkel de insanların ülkelerinden kaçış sebepleriyle mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda yapılacak çok şeyin olduğunu söyledi.

Özellikle Libya’daki durumdan endişe duyduğunu ifade eden Merkel, Sudan’daki güncel durumdan dolayı da uluslararası toplumu büyük görevler beklediğini kaydetti.

UNHCR’nin görevlerinin azalmadığını, aksine bu kurumun öneminin arttığını vurgulayan Merkel, UNHCR’nin Suriye, Türkiye, Ürdün ve Lübnan’da mültecilere yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı Grandi’ye teşekkür etti.

Merkel, Aralık ayında düzenlenecek küresel bir toplantı öncesinde Almanya’nın buna yoğun bir katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.