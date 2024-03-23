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23 MART 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

BM, NATO ve AB, Rusya'daki terör saldırısını kınadı: 'Hiçbir şey bu kadar iğrenç suçları haklı gösteremez'

23 Mart 2024, Cumartesi 16:21
NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen terör saldırısını kınadı.

NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Moskova'da konsere gidenleri hedef alan saldırıları kesinlikle kınıyoruz. Hiçbir şey bu kadar iğrenç suçları haklı gösteremez. Kurbanlara ve ailelerine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

 

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "Moskova'daki korkunç terör saldırısını kınıyorum. Her yerde masum canların kaybı bir insanlık trajedisidir." mesajını paylaştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını ifade ederek, "Terör, yine savunmasız insanları hedef aldı. Uluslararası toplum terör belasına karşı kararlı bir şekilde birlik içinde kalmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

BM Yüksek Komiseri Türk: "Moskova'daki ölümcül saldırı karşısında dehşete kapıldık"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, X sosyal medya platformundan, dün Moskova'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna düzenlenen ölümcül saldırı karşısında dehşete kapıldık. Hiçbir şey böyle bir saldırıyı haklı gösteremez." ifadelerini kullanan Türk, saldırının faillerinin insan hakları hukuku uyarınca sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Türk, "şok edici" saldırının kurbanlarıyla dayanışma içerisinde olduklarının da altını çizdi.

Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 115 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını rapor ettiğini bildirmişti.

AA

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