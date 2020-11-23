BM raporu: Japonya Ghosn'a tazminat ödemeli

Birleşmiş Milletler ile birlikte çalışan bir grub insan hakları uzmanı, Renault-Nissan Grubu'nun eski patronu Carlos Ghosn'un Japonya'da hatalı bir şekilde tutuklandığını ve eski yöneticiye tazminat ödenmesi gerektiğini açıkladı.

Görüşlerini pazartesi günü yazılı bir şekilde açıklayan Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu, Ghosn'un 2018 sonu ve 2019 başında Japonya'da tutuklanmasının hukuki temellere dayanmadığına hükmetti. Grub ayrıca Japon hükümetine çağrıda bulunarak Ghosn'un mağduriyetlerinin giderilmesi için bir an evvel gerekli adımları atmasını istedi.

Ghosn ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan İstanbul üzerinden kaçarak Lübnan'a geçmiş durumda. Söz konusu rapor Japon savcıların Ghosn'un kaçışına yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan iki Amerikalı Michael Taylor ve oğlu Peter'in Japonya'ya iade edilip edilmemesi kararında etkili olması bekleniyor.

Bağımsız uzmanlardan oluşan 5 kişilik çalışma grubu Japonya'dan Ghosn'un tutuklanması süreciyle ilgili kapsamlı bir soruşturma açmasını ve bu süreçte kişilik haklarının ihlalinden sorumlu olanların tespit etmesini istedi.

Panel, Ghosn ve temsilcilerinin uzun süre tek kişilik hücrede tutma, gece ve gündüz uzun süren sorgulamalara çekme ve iddianameye erişiminin kısıtlanması gibi iddiaların da not edildiğini belirtti. Ghosn'un savunma ekibi sorgulamalar sırasında eski yöneticinin suçlamaları itiraf etmesine çalışıldığını ileri sürüyordu.

Uluslararası Sivil ve Siyasi Haklar Konvansiyonuna taraf ülkelerden biri olan Japonya daha önce söz konusu konvansiyonu ihlal etmediğini ve Ghosn'un tutuklanmasının keyfi olmadığını savunmuştu. Tokyo yönetimi savcıları adli soruşturmaları sadece meşru delillere dayalı olarak mahkumiyet ihtimali yüksek olduğu durumda başlattığını belirtti.

Ghosn'un avukatı François Zimeray bağımsız ve saygı duyulan bir otorite tarafından verilen bu kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Öte yandan panel üyelerinden birisi olan Uluslararası Hukuk Profesörü Roland Adjovi panel kararına şerh düşerek, Ghosn'un özgürlüğünün elinden alınmış olduğunu kabul etmekle birlikte bunun keyfi olarak yapıldığının net olmadığını belirtti.

66 yaşındaki Fransa, Lübnan ve Brezilya vatandaşı olan Ghosn 20 yıldır yöneticiliğini yaptığı Nissan'ı iflasın eşiğinden kurtarmıştı. Fakat 2018 Kasımı'nda görevi suistimal, şirket varlıklarını kişisel çıkarı için kullanma ve gelirlerini eksik göstererek menkul kıymetler kanunu ihlal suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında ise tutulduğu ev hapsinden kaçarak İstanbul üzerinden Japonya'yla iade anlaşması olmayan Lübnan'a geçmişti.