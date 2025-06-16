Avrupa’dan İsrail’e protesto

İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıları protesto eden yüzlerce kişi, İngiltere Parlamentosu önünde toplanarak İsrail karşıtı sloganlar attı.

Ellerinde Filistin ve İran bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail’in Gazze ve İran’a yönelik saldırılarını ve İngiltere’nin İsrail’e silah satışını protesto etti. Göstericiler, “İsrail’i silahlandırma”, “Özgür Filistin”, “Gazze’yi bombalama” ve “İran’ı bombalama” gibi sloganlar atarken İngiltere hükümetine tepki gösterdi. Savaşı Durdur Koalisyonu Başkanı Linsey German, eylemcilere hitaben yaptığı konuşmada, “İsrail, İran’a karşı büyük bir saldırı başlattı. Bu bir savaş ilanı. Birçok general ve nükleer bilimciye suikast yaptılar. Şehirleri ve nükleer tesisleri vurdular. İran şimdi İsrail’e karşılık veriyor. Bu tansiyon daha da yükselecek ve savaş devam edecek. Eğer dikkatli olmazsak bu savaş tüm Orta Doğu’ya yayılacaktır.” diye konuştu.